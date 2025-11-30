César Montes y Lokomotiv se afianza en la parte alta de la Liga Premier rusa
El equipo se ubica tercero en la Liga Premier rusa y se mantiene en la pelea por el liderato, a pocos puntos de los equipos punteros
El Lokomotiv Moscú escaló al tercer lugar de la Liga Premier de Rusia después de su triunfo 1-3 frente al FC Rostov en el Rostov Arena, en un partido correspondiente a la jornada 17. Con esta victoria, el equipo de César Montes llegó a 34 puntos y se coloca a solo tres unidades del líder, manteniendo una posición sólida en la pelea por el primer lugar.
El encuentro comenzó con un gol tempranero de Dmitri Barinov al minuto 3, que permitió al conjunto visitante tomar el control desde los primeros instantes. FC Rostov igualó al 20’ con un tanto de Illya Vakhaniya, pero la reacción local no duró mucho. Antes de que terminara la primera mitad, Nikolai Komlichenko convirtió un penal al minuto 41, devolviendo la ventaja al Lokomotiv y marcando un punto de inflexión en el desarrollo del partido. El marcador definitivo llegó al 80’ con un gol de Gerzino Nyamsi, sellando la victoria 1-3.
El defensa mexicano César Montes jugó los 90 minutos y participó activamente en la defensa del equipo. Integrado en un esquema 4-3-3, el zaguero contribuyó a mantener la organización defensiva del Lokomotiv Moscú, cumpliendo un papel clave en el desarrollo del encuentro y reforzando su presencia dentro del equipo.
Con este resultado, el Lokomotiv Moscú se posiciona detrás del FC Krasnodar y del PFC CSKA Moscú, líderes de la tabla, dejando el campeonato abierto y con posibilidades de cambios significativos en las próximas jornadas. La victoria sobre Rostov también representa un impulso anímico para el plantel, que buscará continuar con esta racha en los próximos partidos.
El próximo compromiso del equipo ruso será contra el PFC Sochi el 7 de diciembre. Este enfrentamiento se perfila como decisivo, dado que el Lokomotiv Moscú necesita mantener el ritmo de victorias para seguir en la disputa por los primeros puestos. La atención estará puesta en la actuación de jugadores como César Montes, quienes han mostrado regularidad en el desempeño del equipo y podrían ser determinantes para las aspiraciones del conjunto en la recta final de la temporada.
Con la tercera posición asegurada momentáneamente, el Lokomotiv Moscú busca consolidar su lugar en la parte alta y acercarse a los líderes, mientras la liga continúa mostrando un panorama competitivo que promete definiciones cerradas en las jornadas finales.