GP de Qatar: Verstappen supera a Piastri y Norris y lleva la definición del título al final en Abu Dabi
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El piloto de Red Bull aprovechó una estrategia temprana bajo safety car para quedarse con la victoria y reducir su distancia en el campeonato frente a Lando Norris y Oscar Piastri
El Gran Premio de Qatar cerró con la victoria de Max Verstappen, quien aprovechó el movimiento estratégico inicial de Red Bull para superar a Oscar Piastri y dejar fuera de la lucha por el podio a Lando Norris, afectado por una última detención que modificó su resultado. Con este escenario, la definición del campeonato se trasladará a la última fecha en Abu Dabi.
La carrera dio un giro desde la séptima vuelta, cuando un incidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly obligó a la aparición del safety car. Casi toda la parrilla ingresó a pits, excepto los dos McLaren y Esteban Ocon, lo que colocó a la dupla de Woking en la parte alta, aunque con el riesgo evidente de cargar neumáticos con más desgaste. Verstappen, en cambio, quedó bien posicionado tras su cambio temprano.
TE PUEDE INTERESAR: Graban momento en que jugadores del IMARC rodean y tratan de agredir a árbitro
El arranque había sido favorable para Piastri, quien mantuvo la punta; sin embargo, Verstappen superó pronto a Norris, mientras detrás Kimi Antonelli, Carlos Sainz y Fernando Alonso avanzaban lugares a costa de un George Russell que perdió ritmo en la primera vuelta.
Con el relanzamiento, la estrategia de McLaren comenzó a complicarse. Los monoplazas que venían detrás, liderados por Alonso, marcaron el ritmo del tráfico en la zona media, obligando a que los británicos planearan su ventana de paradas sin perder posición frente al asturiano.
En la vuelta 24, Piastri hizo su primera detención y regresó por delante de Alonso. Un giro más tarde, Norris logró mantener ese mismo margen. Para entonces, la cima quedaba en manos de Verstappen, con Sainz segundo y Antonelli tercero.
El avance de Piastri sobre Antonelli en la vuelta 30 le permitió al australiano colocarse como principal perseguidor de Sainz. Sin embargo, el segundo ciclo de paradas volvería a dispersar el orden. Verstappen volvió a pits en la 33, dejándoles la punta a los McLaren, aunque en breve retomó la cabeza cuando los de Woking cumplieron su segundo servicio.
El momento clave llegó entre las vueltas 42 y 45. Verstappen alcanzó la zona de DRS detrás de Norris, presionando al británico antes de su última parada. En paralelo, Alonso perdió dos puestos tras un trompo que lo relegó momentáneamente.
Cuando Norris salió de pits, el neerlandés ya tenía la carrera bajo control. Piastri quedó a más de 15 segundos, mientras Sainz se estabilizaba en la tercera posición. Antonelli, con problemas de neumáticos, terminó cayendo al quinto puesto, superado por Norris.
Con este resultado, Norris mantiene el liderato del campeonato con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392, dejando todo abierto para el cierre en Abu Dabi el 7 de diciembre.