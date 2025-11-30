GP de Qatar: Verstappen supera a Piastri y Norris y lleva la definición del título al final en Abu Dabi

El Gran Premio de Qatar cerró con la victoria de Max Verstappen, quien aprovechó el movimiento estratégico inicial de Red Bull para superar a Oscar Piastri y dejar fuera de la lucha por el podio a Lando Norris, afectado por una última detención que modificó su resultado. Con este escenario, la definición del campeonato se trasladará a la última fecha en Abu Dabi.

La carrera dio un giro desde la séptima vuelta, cuando un incidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly obligó a la aparición del safety car. Casi toda la parrilla ingresó a pits, excepto los dos McLaren y Esteban Ocon, lo que colocó a la dupla de Woking en la parte alta, aunque con el riesgo evidente de cargar neumáticos con más desgaste. Verstappen, en cambio, quedó bien posicionado tras su cambio temprano.

El arranque había sido favorable para Piastri, quien mantuvo la punta; sin embargo, Verstappen superó pronto a Norris, mientras detrás Kimi Antonelli, Carlos Sainz y Fernando Alonso avanzaban lugares a costa de un George Russell que perdió ritmo en la primera vuelta.