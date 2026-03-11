Chivas Femenil remonta y vence al América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Chivas Femenil protagonizó una remontada espectacular para vencer 3-2 al América en el Clásico Nacional de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio Akron. El duelo, que originalmente había sido suspendido semanas atrás y reprogramado, terminó convertido en uno de los partidos más intensos del torneo. Las rojiblancas vinieron de atrás luego de verse abajo por dos goles y firmaron una voltereta que les permitió quedarse con el clásico y escalar posiciones en la tabla. TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro mantiene la maglia azzurra y lidera la Tirreno-Adriático 2026

El primer tiempo fue cerrado y con pocas oportunidades claras para ambos equipos, por lo que el marcador permaneció sin anotaciones durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, el espectáculo llegó en la segunda mitad. América golpeó primero y tomó ventaja con anotaciones de Geyse da Silva y Nancy Antonio, que parecían encaminar a las Águilas a una victoria en territorio rival. Cuando todo parecía complicarse para el Guadalajara, llegó la reacción rojiblanca. Gabriela Valenzuela marcó el primer gol que encendió a la afición en el Akron y devolvió la esperanza al equipo local. Minutos después, Carolina Jaramillo igualó el encuentro con un disparo que volvió a equilibrar el marcador. La remontada se consumó en la recta final con un tanto de Adriana Iturbide, quien aprovechó el momento anímico de su equipo para sentenciar el 3-2 definitivo en uno de los clásicos más emocionantes del torneo.

Con este resultado, Chivas llegó a 25 puntos y se colocó en el segundo lugar de la tabla del Clausura 2026, mientras que América se quedó con 21 unidades en la quinta posición. Además del resultado deportivo, el encuentro también generó conversación fuera de la cancha. Algunas jugadoras rojiblancas destacaron las condiciones del Estadio Akron y aprovecharon el triunfo para responder con orgullo tras el clásico ganado frente a su afición. El Clásico Nacional volvió a demostrar por qué es uno de los partidos más intensos del futbol femenil mexicano, con emociones, goles y una remontada que quedará como una de las grandes noches recientes para el Guadalajara en la Liga MX Femenil.

