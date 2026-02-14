Líder, invicto y vencen al América: Chivas conquista el Clásico Nacional en Guadalajara

Esta anotación no solo significó la diferencia en el marcador, sino que marcó el quinto tanto del delantero en el torneo, consolidándolo como uno de los referentes ofensivos del conjunto dirigido por Gabriel Milito.

El gol que definió el encuentro llegó al minuto 41 por medio de Armando “Hormiga” González , quien con un cabezazo certero tras un centro de Efraín Álvarez y la peinada de Diego Campillo venció al arquero azulcrema, desatando la euforia en las tribunas tapatías.

En una nueva y vibrante edición del Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas de Guadalajara se impuso por 1-0 al América en el Estadio Akron, en un duelo intenso que mantuvo al público al borde de sus asientos desde el silbatazo inicial hasta el último minuto.

La escuadra rojiblanca entró al duelo como líder invicto del certamen, con una racha perfecta tras cinco victorias consecutivas antes de enfrentar al América, y con este triunfo sumó su sexta victoria en seis partidos, manteniendo su invicto y consolidándose al tope de la clasificación.

Por su parte, las Águilas, que llegaron con la intención de escalar posiciones en la tabla, se quedaron con nueve unidades y, pese a crear algunas ocasiones en el segundo tiempo, no lograron vulnerar la defensa local.

El Clásico Nacional, considerado el duelo más emblemático del fútbol mexicano y uno de los enfrentamientos más importantes en la Liga MX, se jugó con la intensidad esperada: ambos equipos protagonizaron duelos cerrados en el mediocampo, transiciones rápidas y disputas físicas que pusieron a prueba la resistencia de los protagonistas.

Chivas mostró un planteamiento equilibrado, con presión alta y un bloque defensivo sólido que complicó las salidas del América, mientras que las Águilas buscaron sorprender con toques rápidos y desbordes por las bandas, aunque sin éxito en la definición.

El segundo tiempo fue de tensión constante, con pocos espacios para generar peligro efectivo.

América intentó mover sus piezas ofensivas para encontrar el tanto del empate, haciendo cambios estratégicos que incluyeron la entrada de Raphael Veiga y Erick Sánchez, pero Chivas supo resistir la presión y mantener el orden táctico hasta el silbatazo final.

El arquero local y los defensores cerraron filas para asegurar la ventaja mínima, logrando que el marcador no se moviera en la parte complementaria.

La victoria tiene un valor simbólico importante para el Guadalajara: además de confirmar su liderazgo en el Clausura 2026, representa la primer victoria en el Estadio Akron contra el América en Liga MX después de más de cinco años y tres meses, una sequía que la afición rojiblanca había esperado romper en un duelo tan significativo.

Este triunfo reafirma el momento destacado que vive el Rebaño Sagrado en el torneo y potencia la confianza del equipo de cara a las siguientes jornadas, acercándolo cada vez más a la clasificación directa a la Liguilla.