Isaac del Toro mantiene la maglia azzurra y lidera la Tirreno-Adriático 2026

11 marzo 2026
    Isaac del Toro defendió con éxito la maglia azzurra de líder en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026, reafirmando el gran momento del ciclismo mexicano en el World Tour. FOTO: MEXSPORT

El ciclista mexicano continúa como líder de la Tirreno-Adriático 2026 tras la tercera etapa de la prestigiosa carrera italiana

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa firmando una actuación sobresaliente en el ciclismo internacional al conservar la Maglia Azzurra de líder tras disputarse la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026, una de las competencias más prestigiosas del calendario UCI World Tour.

La tercera jornada de la llamada “Carrera de los Dos Mares”, disputada entre Cortona y Magliano de’ Marsi sobre 221 kilómetros, terminó con triunfo del danés Tobias Lund Andresen, quien se impuso en el sprint final tras una etapa diseñada para velocistas.

A pesar de no pelear por la victoria parcial, Del Toro controló sin problemas el desarrollo del recorrido para conservar el liderato de la clasificación general.

El joven corredor mexicano, integrante del UAE Team Emirates, incluso amplió ligeramente su ventaja en la general al sumar un segundo más tras tres etapas disputadas, consolidándose como el hombre a seguir en esta edición de la prueba italiana.

Del Toro había tomado el liderato desde la segunda etapa, cuando finalizó en segundo lugar detrás del neerlandés Mathieu van der Poel en un explosivo cierre en San Gimignano. Ese resultado le permitió arrebatar la punta al italiano Filippo Ganna y vestirse con el maillot azul que distingue al líder de la competencia.

Con apenas 22 años, el mexicano atraviesa un momento destacado en su temporada. Llegó a esta carrera después de ganar el UAE Tour 2026 y subir al podio en la clásica Strade Bianche, resultados que lo colocan como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional.

La Tirreno-Adriático, que se disputa del 9 al 15 de marzo en siete etapas y más de mil kilómetros de recorrido, seguirá presentando jornadas clave en los próximos días, donde Del Toro buscará defender el liderato y acercarse a una posible consagración histórica para el ciclismo mexicano.

Si logra mantener su ventaja hasta el final de la competencia, el bajacaliforniano podría convertirse en uno de los primeros mexicanos en conquistar esta prestigiosa carrera por etapas del World Tour.

