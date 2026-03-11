Isaac del Toro mantiene la maglia azzurra y lidera la Tirreno-Adriático 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa firmando una actuación sobresaliente en el ciclismo internacional al conservar la Maglia Azzurra de líder tras disputarse la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026, una de las competencias más prestigiosas del calendario UCI World Tour.

La tercera jornada de la llamada “Carrera de los Dos Mares”, disputada entre Cortona y Magliano de’ Marsi sobre 221 kilómetros, terminó con triunfo del danés Tobias Lund Andresen, quien se impuso en el sprint final tras una etapa diseñada para velocistas.

A pesar de no pelear por la victoria parcial, Del Toro controló sin problemas el desarrollo del recorrido para conservar el liderato de la clasificación general.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: estos son los escenarios que necesita el Tricolor para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El joven corredor mexicano, integrante del UAE Team Emirates, incluso amplió ligeramente su ventaja en la general al sumar un segundo más tras tres etapas disputadas, consolidándose como el hombre a seguir en esta edición de la prueba italiana.

Del Toro había tomado el liderato desde la segunda etapa, cuando finalizó en segundo lugar detrás del neerlandés Mathieu van der Poel en un explosivo cierre en San Gimignano. Ese resultado le permitió arrebatar la punta al italiano Filippo Ganna y vestirse con el maillot azul que distingue al líder de la competencia.