¡Del ‘nunca’ al Infierno! Benjamín Gil es nuevo mánager de Diablos Rojos para 2027

Los Diablos Rojos del México hicieron oficial la llegada de Benjamín Gil como su nuevo mánager para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol. El Matador asumirá el mando de la novena capitalina con la misión de recuperar el campeonato y abrir una etapa que promete levantar expectativas dentro y fuera del diamante. El estratega tijuanense sustituirá a Lorenzo Bundy, quien condujo a los escarlatas al bicampeonato en 2024 y 2025 y ahora desempeñará funciones como asesor deportivo.

El cambio llega después de que los Diablos fracasaran en su intento de conquistar un tercer título consecutivo, tras quedar eliminados por Pericos de Puebla en la Serie de Zona de 2026. Gil aterriza en el Estadio Alfredo Harp Helú con un palmarés de 15 campeonatos como jugador y mánager. Desde el dugout ganó cuatro títulos de la Liga Mexicana del Pacífico con Tomateros de Culiacán, otros dos con Charros de Jalisco y la Serie del Caribe 2026.

También dirigió a México hasta el histórico tercer lugar en el Clásico Mundial de Beisbol 2023. Como jugador conquistó la Serie Mundial de 2002 con los Angels de Los Ángeles y el campeonato de la LMB en 2007 con Sultanes de Monterrey. Sin embargo, pese a sus múltiples éxitos en el beisbol invernal, aún tiene pendiente levantar la Copa Zaachila como manejador. Su fichaje también revive una controversia. Durante la Serie del Rey de 2025, cuando Charros cayó ante Diablos, Gil criticó a los aficionados capitalinos y aseguró que nunca querría dirigir a la organización. Poco más de un año después, será precisamente él quien ocupe su dugout.

Charros confirmó que Gil no seguirá al frente de su equipo en la LMB para 2027, aunque continuará como mánager de la novena jalisciense durante la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora, la exigencia será inmediata: mantener a los Diablos entre los grandes protagonistas del circuito y buscar el título número 19 en la historia de la franquicia ante su afición.