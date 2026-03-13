Chivas vs Santos: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX

Las Chivas del Guadalajara recibirán a Santos Laguna este sábado 14 de marzo en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro presenta realidades muy distintas entre ambos clubes, ya que el Rebaño pelea en la parte alta de la tabla mientras que los Guerreros intentan salir del fondo de la clasificación. Horario y transmisión en México El partido está programado para disputarse a las 5:07 de la tarde en el Estadio Akron de Zapopan. La transmisión del encuentro estará disponible a través de Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos de los partidos de Chivas como local en la Liga MX. Santos llega presionado por los resultados El conjunto de Santos Laguna encara este compromiso en un momento complicado dentro del Clausura 2026. Los Guerreros han tenido un torneo irregular y se ubican en la parte baja de la tabla general, situación que los obliga a sumar puntos si quieren mantener aspiraciones de meterse a la zona de repechaje. TE PUEDE INTERESAR: F1 2026: ¿por qué Checo Pérez sale último hoy en la Sprint del Gran Premio de China?

A pesar del mal arranque, el equipo lagunero llega con un ligero impulso anímico después de conseguir su primera victoria del torneo, resultado que busca convertirse en punto de inflexión para intentar salir del último lugar. El duelo ante Guadalajara representa una prueba importante para medir si el equipo puede iniciar una recuperación en el campeonato. En lo futbolístico, Santos necesitará mejorar su solidez defensiva y su capacidad ofensiva si quiere competir ante un rival que suele imponer condiciones cuando juega en casa. Además, los laguneros deberán aprovechar cualquier espacio para sorprender al Guadalajara en transiciones rápidas. Chivas pelea en la parte alta del torneo Del lado rojiblanco, Chivas llega con mejores sensaciones en la tabla. El equipo tapatío ocupa la tercera posición del Clausura 2026, con aspiraciones de pelear por el liderato del campeonato.

En su partido más reciente, el Rebaño logró una victoria en el Clásico Tapatío ante Atlas, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo. Con una plantilla que ha mostrado mayor regularidad durante el torneo, Guadalajara intentará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que lo acerquen aún más a la cima de la clasificación. El último enfrentamiento entre ambos El antecedente más reciente entre estos equipos se dio en el Apertura 2025, cuando Santos Laguna derrotó 1-0 a Chivas en Torreón, con un gol de Bruno Barticciotto que definió el encuentro a favor de los Guerreros. Ese resultado representa un recuerdo positivo para los laguneros, que buscarán repetir la historia ahora en territorio rojiblanco para cambiar el rumbo de su campaña. Un duelo de necesidades distintas El enfrentamiento en el Akron se presenta como un choque entre dos equipos con objetivos diferentes. Mientras Chivas intenta mantenerse en la pelea por el liderato del Clausura 2026, Santos Laguna llega urgido de puntos para abandonar el fondo de la tabla y reconstruir su torneo. Para los Guerreros, el partido podría representar un punto de quiebre en su temporada; para el Rebaño, una oportunidad de consolidarse entre los protagonistas del campeonato.

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