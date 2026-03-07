¡El Clásico Tapatío es rojiblanco! Chivas vence 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco

Guadalajara se impuso 2-1 al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío disputado en el Estadio Jalisco, en un partido intenso que se definió en la recta final con un penal convertido por Ángel Sepúlveda.

Con este resultado, las Chivas alcanzaron 21 puntos para colocarse en el tercer lugar de la tabla del Clausura 2026, mientras que los rojinegros se quedaron en la sexta posición con 16 unidades.

El conjunto local abrió el marcador temprano en el encuentro. Al minuto 12, Paulo Ramírez sorprendió con un disparo de zurda desde fuera del área que se coló pegado al poste izquierdo para poner el 1-0 a favor del Atlas.

A pesar del golpe inicial, Guadalajara reaccionó y fue tomando el control del juego, generando varias aproximaciones antes del descanso, aunque sin lograr igualar el marcador en la primera mitad.

El empate llegó apenas iniciada la segunda parte. Al minuto 48, Armando González sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red tras una asistencia de Roberto Alvarado, devolviendo la esperanza al Rebaño Sagrado.

El partido se mantuvo cerrado y con momentos de alta tensión. Al minuto 70, el VAR intervino para señalar un penal a favor de Guadalajara tras una falta sobre Daniel Aguirre dentro del área.

Armando González cobró la pena máxima, pero el arquero Camilo Vargas evitó la caída de su portería al detener el disparo.

Cuando parecía que el empate se mantendría, llegó una nueva acción clave. Al minuto 82, Gaddi Aguirre cometió falta sobre Ángel Sepúlveda dentro del área y el árbitro señaló otro penal para el Guadalajara.

Esta vez, el propio Sepúlveda tomó el balón y al minuto 84 ejecutó con seguridad desde los once pasos para marcar el 2-1 definitivo, desatando la celebración rojiblanca en el Estadio Jalisco.