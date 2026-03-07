¡El Clásico Tapatío es rojiblanco! Chivas vence 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 7 marzo 2026
    ¡El Clásico Tapatío es rojiblanco! Chivas vence 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco
    Ángel Sepúlveda marcó de penal el gol del triunfo para Chivas ante Atlas en el Estadio Jalisco, resultado que colocó al Guadalajara en el tercer lugar del Clausura 2026 con 21 puntos. FOTO: MEXSPORT

Guadalajara remontó el partido en la segunda mitad con goles de Armando González y Ángel Sepúlveda, este último desde el punto penal, para imponerse a los Zorros

Guadalajara se impuso 2-1 al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío disputado en el Estadio Jalisco, en un partido intenso que se definió en la recta final con un penal convertido por Ángel Sepúlveda.

Con este resultado, las Chivas alcanzaron 21 puntos para colocarse en el tercer lugar de la tabla del Clausura 2026, mientras que los rojinegros se quedaron en la sexta posición con 16 unidades.

El conjunto local abrió el marcador temprano en el encuentro. Al minuto 12, Paulo Ramírez sorprendió con un disparo de zurda desde fuera del área que se coló pegado al poste izquierdo para poner el 1-0 a favor del Atlas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Si jugará en México? Cristiano Ronaldo revela avances en su recuperación de lesión

A pesar del golpe inicial, Guadalajara reaccionó y fue tomando el control del juego, generando varias aproximaciones antes del descanso, aunque sin lograr igualar el marcador en la primera mitad.

El empate llegó apenas iniciada la segunda parte. Al minuto 48, Armando González sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la red tras una asistencia de Roberto Alvarado, devolviendo la esperanza al Rebaño Sagrado.

El partido se mantuvo cerrado y con momentos de alta tensión. Al minuto 70, el VAR intervino para señalar un penal a favor de Guadalajara tras una falta sobre Daniel Aguirre dentro del área.

Armando González cobró la pena máxima, pero el arquero Camilo Vargas evitó la caída de su portería al detener el disparo.

Cuando parecía que el empate se mantendría, llegó una nueva acción clave. Al minuto 82, Gaddi Aguirre cometió falta sobre Ángel Sepúlveda dentro del área y el árbitro señaló otro penal para el Guadalajara.

Esta vez, el propio Sepúlveda tomó el balón y al minuto 84 ejecutó con seguridad desde los once pasos para marcar el 2-1 definitivo, desatando la celebración rojiblanca en el Estadio Jalisco.

Los minutos finales estuvieron marcados por la intensidad, las faltas y varias tarjetas amarillas, además de diez minutos de compensación, pero el Atlas no logró encontrar el empate.

Con el silbatazo final, Guadalajara se llevó el Clásico Tapatío y dio un paso importante en la tabla del Clausura 2026, consolidándose entre los primeros lugares del campeonato, mientras que Atlas dejó escapar puntos importantes en casa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


Chivas del Guadalajara
Liga MX
Atlas FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Karina Barrón es acusada de orquestar una denuncia por abuso sexual, utilizando testimonios falsos en contra de Waldo Fernández, con quien contendió en 2024 en las elecciones al Senado.

Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández
La carta de Karina Barrón se publica al mismo tiempo en que se lleva a cabo la audiencia donde se definirá si es vinculada a proceso.

Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal