OFICIAL: Cristiano Ronaldo se pierde el México vs Portugal; ¿por qué quedó fuera de la reapertura del Estadio Banorte?

La posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte quedó descartada. Portugal dio a conocer este viernes 20 de marzo su convocatoria oficial para la próxima Fecha FIFA y el delantero del Al Nassr no aparece entre los 27 futbolistas elegidos por Roberto Martínez para los partidos amistosos ante México y Estados Unidos. Con ello, el amistoso entre la Selección Mexicana y el conjunto lusitano perderá a una de sus máximas figuras mediáticas, justo en un encuentro que había generado expectativa por la eventual presencia del histórico goleador portugués en la Ciudad de México. El partido está programado para el 28 de marzo de 2026 a las 7 de la noche en el llamado “Estadio de la Ciudad de México”, identificado por la propia Federación Portuguesa como el Estadio Azteca Banorte.

Portugal confirmó la ausencia de Cristiano Ronaldo La Federación Portuguesa de Futbol publicó la convocatoria oficial para los juegos de preparación rumbo al Mundial 2026 y detalló que Roberto Martínez citó a 27 jugadores para medirse primero a México y después a Estados Unidos. En la lista aparecen nombres como Diogo Costa, Bruno Fernandes, João Félix, Rafael Leão, Pedro Neto y Gonçalo Ramos, pero no Cristiano Ronaldo. Los lusos enfrentarán al Tri el 28 de marzo y posteriormente jugarán contra Estados Unidos el 31 de marzo en Atlanta, en una gira pensada para afinar detalles de cara a la Copa del Mundo de 2026. La lesión habría sido clave en la decisión Aunque la convocatoria oficial no profundiza en los motivos de cada ausencia, el contexto apunta al problema físico que arrastra el veterano atacante.

La semana pasada, se reportó que Cristiano Ronaldo viajó a España para rehabilitarse de una lesión muscular en el tendón de la corva sufrida con Al Nassr, y en ese momento todavía no estaba garantizado que llegara en condiciones para los amistosos de Portugal. Medios españoles reportaron este 20 de marzo que su baja en la lista está relacionada precisamente con esas molestias físicas, lo que terminó por dejarlo fuera de los compromisos ante México y Estados Unidos. México se queda sin una de las grandes figuras del futbol mundial La ausencia de Cristiano Ronaldo cambia por completo el foco del amistoso para la afición mexicana, que esperaba ver a uno de los jugadores más importantes de la era moderna en el inmueble más emblemático del futbol nacional. Aun así, el encuentro se mantiene como una prueba de alto nivel para el equipo de Javier Aguirre en su preparación rumbo al Mundial 2026.

Convocatoria de Portugal para jugar ante México Entre los convocados por Roberto Martínez destacan: Porteros: Diogo Costa, José Sá y Rui Silva. Defensas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva y Tomás Araújo. Mediocampistas: Rúben Neves, Samú Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Rodrigo Mora. Delanteros: Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos. Así, Cristiano Ronaldo no jugará en México y el esperado amistoso ante Portugal se disputará sin la principal estrella del cuadro europeo, en una noticia que ya impacta directamente en la conversación rumbo al partido del Tri en la capital del país.

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