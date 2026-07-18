Claudia Sheinbaum asistirá a la Final del Mundial 2026 por invitación de Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la Final de la Copa del Mundo 2026, encuentro que disputarán Argentina y España el próximo domingo en el Estadio New York/New Jersey. La mandataria informó que acudirá al partido luego de recibir una invitación directa del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, adelantó que en el evento también estará presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una cita que reunirá a los líderes de los tres países anfitriones de la justa mundialista.

Durante una gira de trabajo en Playa del Carmen, Quintana Roo, Sheinbaum explicó que decidió aceptar la invitación debido al carácter institucional del encuentro. Señaló que en las próximas horas difundirá un mensaje para ofrecer más detalles sobre el viaje y la agenda que desarrollará durante su estancia en territorio estadounidense.

La presidenta indicó que tiene previsto salir de México el sábado por la tarde y regresar el lunes por la mañana, una vez concluida la actividad relacionada con la final del torneo. La asistencia de Sheinbaum al partido por el título representa uno de los actos más visibles de su participación en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, no será la primera ocasión en que se involucre públicamente con actividades relacionadas con el certamen. Al inicio del Mundial, la mandataria optó por no acudir al partido inaugural entre México y Sudáfrica. En aquella ocasión decidió ceder su boleto a una niña indígena aficionada al futbol, gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales. Posteriormente asistió a festivales futboleros organizados en la Ciudad de México para seguir algunos encuentros de la Selección Mexicana junto con aficionados. La Copa del Mundo 2026 dejó además una actuación destacada para el representativo nacional. México avanzó a la fase de eliminación directa tras sumar tres triunfos en la ronda de grupos y posteriormente venció a Ecuador, resultado que significó su primera victoria en una instancia de eliminación mundialista en cuatro décadas.

El recorrido del conjunto mexicano terminó en los octavos de final frente a Inglaterra, en un partido disputado en el Estadio Ciudad de México que mantuvo la expectativa de los aficionados hasta los últimos minutos. Mientras Argentina y España se preparan para disputar el trofeo más importante del futbol internacional, la presencia de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá en la final también simboliza el cierre de una edición histórica del Mundial, organizada de manera conjunta por las tres naciones de Norteamérica.