Coahuila gana plata en futbol Sub-14 de la Olimpiada Nacional 2026

Luego de varias semanas sin actividad en el fútbol asociación dentro de la Olimpiada Nacional 2026, la disciplina regresó con las finales celebradas en el Estadio Universitario de la UNAM, donde la selección de Coahuila Sub-14 se quedó con la medalla de plata tras caer en penales ante Tamaulipas. El duelo por el campeonato tuvo un desarrollo cerrado desde los primeros minutos, con ambos equipos buscando el control del balón y generando aproximaciones en el área rival. Fue Coahuila quien logró tomar ventaja en la primera mitad gracias a una anotación de Max Martínez, quien aprovechó una oportunidad frente al arco para poner el 1-0 y darle momentáneamente la ventaja a los coahuilenses.

Con el marcador a favor, Coahuila mantuvo el orden defensivo durante buena parte del encuentro; sin embargo, Tamaulipas encontró la respuesta en el complemento por conducto de Rodrigo Gómez, quien marcó el tanto del empate para mantener con vida a su equipo.

Tras concluir los 70 minutos reglamentarios con igualdad de 1-1, el campeonato tuvo que definirse desde la tanda de penales. En la serie, los jugadores de Coahuila lograron convertir siete disparos, aunque fallaron en dos ocasiones desde los once pasos. Por su parte, Tamaulipas mostró mayor efectividad al anotar ocho cobros y errar solamente uno, resultado que les permitió quedarse con la medalla de oro y dejar a Coahuila con el subcampeonato nacional de la categoría Sub 14. A pesar de la derrota en la definición, el representativo coahuilense cerró una destacada participación dentro de la Olimpiada Nacional 2026, consolidándose entre las mejores selecciones juveniles del país y sumando una medalla más para la delegación estatal en esta competencia nacional.

Publicidad