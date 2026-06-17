Colombia vence 3-1 a Uzbekistán con brillo de Luis Díaz en el Mundial 2026

Colombia volvió al Mundial con la autoridad de un equipo que no quería dejar dudas en su presentación. Ocho años después de su última Copa del Mundo, la selección dirigida por Néstor Lorenzo derrotó 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México y tomó el liderato del Grupo K, aprovechando el empate previo entre Portugal y República Democrática del Congo. El arranque tuvo color amarillo. Con Luis Díaz encendido por la banda izquierda, Colombia encontró profundidad, ritmo y la primera advertencia seria del partido, cuando el atacante estrelló un disparo en el poste. Uzbekistán, debutante en una fase final mundialista, resistió como pudo el impulso inicial y trató de responder con orden, aunque la posesión y las mejores sensaciones pertenecieron al cuadro sudamericano.

La recompensa llegó antes del descanso. Al minuto 40, Díaz volvió a desequilibrar por su costado y asistió a Daniel Muñoz, quien apareció en zona de definición para firmar el 1-0. El gol liberó a Colombia, que cerró el primer tiempo con ventaja y con la sensación de tener el partido bajo control ante un rival que todavía intentaba adaptarse al peso del escenario mundialista. Pero Uzbekistán no había llegado a México sólo para resistir. En el complemento, el equipo dirigido por Fabio Cannavaro adelantó líneas, ganó metros y encontró su momento al minuto 60, cuando Abbosbek Fayzullaev marcó el 1-1 y escribió el primer gol uzbeko en la historia de los Mundiales. El golpe puso a prueba la madurez de Colombia, pero la respuesta fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Gustavo Puerta filtró un pase preciso para Luis Díaz, quien definió con categoría para devolverle la ventaja a los colombianos. Fue el momento que terminó por inclinar el partido y confirmar al atacante como la gran figura de la noche.

Uzbekistán todavía tuvo una última sacudida, con un remate de Bekhruz Karimov que se estrelló en el travesaño y mantuvo la tensión hasta el cierre. Sin embargo, Colombia resistió, administró los minutos finales y terminó sentenciando en tiempo agregado, cuando Jáminton Campaz apareció al 99’ para colocar el 3-1 definitivo. El triunfo dejó a Colombia con tres puntos de oro en un grupo que comenzó abierto por el tropiezo portugués. La noche confirmó el regreso competitivo de la Tricolor, sostuvo la ilusión de una afición que pintó de amarillo las gradas del Estadio Ciudad de México y dejó claro que, con Luis Díaz como bandera, Colombia no llegó al Mundial 2026 sólo para participar.

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