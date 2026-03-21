Con gol de Raúl Jiménez, Fulham vence al Burnley en la Premier League

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Fútbol
/ 21 marzo 2026
    Con gol de Raúl Jiménez, Fulham vence al Burnley en la Premier League
    Jiménez ingresó de cambio y fue clave en el cierre del partido en Craven Cottage. FOTO: AP

Raúl Jiménez volvió a marcar desde el punto penal en la victoria 3-1 del Fulham ante Burnley, manteniendo su efectividad perfecta en la temporada y asegurando el resultado en los minutos finales del encuentro

El delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a hacerse presente en el marcador con el Fulham FC, al convertir desde el punto penal en la victoria 3-1 sobre el Burnley FC, dentro de la Jornada 31 de la Premier League.

El encuentro se disputó en el Craven Cottage, donde el equipo local tuvo que remar contracorriente ante un rival que llegó necesitado de puntos. Durante la primera mitad, el conjunto visitante generó mayor peligro, pero la falta de precisión evitó que se moviera el marcador.

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El Burnley mantuvo su propuesta ofensiva en el arranque del complemento y encontró recompensa tras una jugada iniciada por Lyle Foster, quien envió un centro al área que fue bien definido por Zian Flemming para el 0-1.

Con el marcador en contra, el Fulham reaccionó con mayor posesión y presencia en campo rival. La insistencia tuvo efecto cuando Josh King aprovechó una acción dentro del área para empatar el partido, en una jugada en la que el arquero Martin Dúbravka no logró contener el balón.

Minutos después, el equipo dirigido por Marco Silva logró darle la vuelta al marcador. Tras recuperar el balón en mediocampo, el ataque culminó con un disparo de izquierda de Harry Wilson, quien colocó el 2-1.

El ingreso de Raúl Jiménez en la recta final resultó determinante. El delantero mexicano entró de cambio al minuto 81 y en tiempo agregado provocó un penal tras una jugada dentro del área, acción que también derivó en la expulsión de Josh Laurent.

Ya en el cobro, Jiménez tomó el balón y ejecutó con precisión para firmar el 3-1 definitivo. Con este tanto, el atacante mantiene efectividad perfecta desde los once pasos en la temporada, alcanzando 14 anotaciones por la vía penal.

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Tras convertir, el mexicano celebró de rodillas y visiblemente conmovido, dedicando el gol a su padre. La anotación no solo aseguró la victoria para el Fulham, sino que también confirmó el buen momento del delantero en el cierre de la campaña.

Con este resultado, el conjunto londinense suma puntos importantes en su intento por mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que el Burnley continúa en una situación comprometida en la lucha por la permanencia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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