¿Raúl Jiménez a la J-League? Los rumores tras su mensaje sobre Japón y su futuro en el Fulham

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Fútbol
/ 20 marzo 2026
    ¿Raúl Jiménez a la J-League? Los rumores tras su mensaje sobre Japón y su futuro en el Fulham
    Raúl Jiménez desató rumores sobre una posible llegada al futbol de Japón tras publicar un mensaje que encendió la conversación sobre su futuro rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Jiménez volvió a colocarse en tendencia luego de publicar un misterioso mensaje vinculado con Japón, situación que encendió las especulaciones sobre una posible salida del Fulham rumbo al futbol asiático

Raúl Jiménez encendió las redes sociales y abrió la puerta a todo tipo de versiones sobre su futuro profesional, luego de lanzar un mensaje relacionado con Japón que rápidamente fue interpretado como una posible pista de una llegada al futbol de aquel país.

La publicación tomó fuerza entre aficionados y cuentas deportivas, al grado de colocar al delantero mexicano en el centro de la conversación justo en un momento clave de su carrera.

El movimiento llamó todavía más la atención porque el atacante vive semanas decisivas rumbo al cierre de la temporada europea y a poco menos de tres meses del arranque del Mundial 2026.

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A sus 34 años, Raúl Jiménez sigue siendo uno de los referentes ofensivos de la Selección Mexicana y cualquier señal sobre un posible cambio de liga provoca ruido inmediato, sobre todo cuando se trata de un mercado emergente y cada vez más atractivo como el japonés.

Sin embargo, más allá de la ola de especulaciones, el escenario no luce tan sencillo como un adiós inmediato a la Premier League. Fulham confirmó desde mayo de 2025 que ejerció la opción para extender el contrato del mexicano hasta el verano de 2026, por lo que Jiménez todavía mantiene vínculo vigente con el club londinense.

Además, en días recientes surgieron reportes de que ya existen pláticas para una nueva renovación por un año más, lo que enfría, al menos por ahora, la posibilidad de una salida inminente con destino a Japón.

Ese contexto convierte el mensaje en un elemento llamativo, pero no definitivo. Hasta este viernes no existe un anuncio oficial del delantero, del Fulham ni de algún club japonés que confirme negociaciones avanzadas o un traspaso en puerta.

Lo que sí es real es que el nombre de Raúl Jiménez vuelve a estar bajo los reflectores por su peso internacional, su vigencia en Europa y la incertidumbre natural que rodea a los futbolistas de experiencia cuando se acerca una Copa del Mundo.

En paralelo, el panorama deportivo del club inglés también alimenta versiones sobre cambios en la delantera. Reportes recientes apuntan a que Fulham tiene encaminada la llegada del estadounidense Ricardo Pepi para el verano, una operación que podría modificar la competencia interna en ataque y reactivar rumores sobre el futuro del mexicano.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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