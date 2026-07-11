Con goles de Julián y Lautaro, Argentina liquida 3-1 a Suiza y se citará con Inglaterra en un choque histórico de Semifinal

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    Con goles de Julián y Lautaro, Argentina liquida 3-1 a Suiza y se citará con Inglaterra en un choque histórico de Semifinal
    Julián Álvarez y Lautaro Martínez comandaron la victoria de la Selección de Argentina sobre Suiza para instalarse en la ronda de Semifinales de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentarán a Inglaterra. FOTO: AP

La Albiceleste selló su boleto entre los cuatro mejores del planeta tras superar a la escuadra helvética con anotaciones en Tiempo Extra

Cuando el reloj pesaba y Suiza parecía resistir hasta los penales, aparecieron los goleadores. Julián Álvarez rompió el cerrojo en tiempo extra y Lautaro Martínez dio el golpe final para que Argentina venciera 3-1 y avanzara a las Semifinales del Mundial 2026.

La Albiceleste volvió a caminar por la cornisa en Kansas City. El cuadro de Scaloni encontró el 1-0 al minuto 10: Lionel Messi cobró un tiro de esquina y Alexis Mac Allister conectó un cabezazo que venció a Gregor Kobel.

El marcador no reflejaba lo ocurrido. Suiza comenzó con valentía y ataques directos. Breel Embolo probó la salida de Emiliano Martínez y la Nati convirtió al “Dibu” en una de las figuras.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/por-que-expulsaron-a-embolo-asi-funciona-el-mistaken-identity-que-cambio-el-argentina-vs-suiza-DB22104564

Argentina bajó el ritmo y pagó el precio al 67’. Dan Ndoye combinó con Ricardo Rodríguez, entró al área y venció a Martínez para colocar el 1-1. El gol encendió a los suizos y llenó de dudas a la Albiceleste.

La noche cambió al 72’. Embolo cayó ante Leandro Paredes y el árbitro amonestó al argentino; tras revisar el VAR por “mistaken identity”, retiró esa tarjeta, sancionó al delantero por simulación y, como ya estaba amonestado, lo expulsó. Suiza quedó con diez, pero resistió.

Messi buscó el desequilibrio, Mac Allister desperdició un cabezazo y Kobel sostuvo la igualdad. Ni el empuje argentino ni la superioridad numérica alcanzaron durante los 90 minutos. La definición se trasladó al tiempo extra.

Cuando los penales aparecían en el horizonte, llegó Julián. Al 112’, José Manuel López encontró a Álvarez y la Araña sacó un remate desde fuera del área para firmar el 2-1 y estrenar su cuenta en el Mundial 2026.

Suiza se lanzó por el empate y dejó espacios. Argentina los aprovechó al 121’, cuando Lautaro Martínez culminó un contragolpe y marcó el 3-1 definitivo. El Toro, quien ingresó al 85’, convirtió el sufrimiento en celebración y derrumbó la muralla europea.

Argentina volvió a sobrevivir y continúa en la defensa del título. Ahora enfrentará a Inglaterra en las Semifinales del Mundial 2026, el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Los Tres Leones llegan tras eliminar 2-1 a Noruega, también en tiempo extra.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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