Con goles de Julián y Lautaro, Argentina liquida 3-1 a Suiza y se citará con Inglaterra en un choque histórico de Semifinal

La Albiceleste volvió a caminar por la cornisa en Kansas City. El cuadro de Scaloni encontró el 1-0 al minuto 10: Lionel Messi cobró un tiro de esquina y Alexis Mac Allister conectó un cabezazo que venció a Gregor Kobel.

Cuando el reloj pesaba y Suiza parecía resistir hasta los penales, aparecieron los goleadores. Julián Álvarez rompió el cerrojo en tiempo extra y Lautaro Martínez dio el golpe final para que Argentina venciera 3-1 y avanzara a las Semifinales del Mundial 2026.

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El marcador no reflejaba lo ocurrido. Suiza comenzó con valentía y ataques directos. Breel Embolo probó la salida de Emiliano Martínez y la Nati convirtió al “Dibu” en una de las figuras.

Argentina bajó el ritmo y pagó el precio al 67’. Dan Ndoye combinó con Ricardo Rodríguez, entró al área y venció a Martínez para colocar el 1-1. El gol encendió a los suizos y llenó de dudas a la Albiceleste.

La noche cambió al 72’. Embolo cayó ante Leandro Paredes y el árbitro amonestó al argentino; tras revisar el VAR por “mistaken identity”, retiró esa tarjeta, sancionó al delantero por simulación y, como ya estaba amonestado, lo expulsó. Suiza quedó con diez, pero resistió.

Messi buscó el desequilibrio, Mac Allister desperdició un cabezazo y Kobel sostuvo la igualdad. Ni el empuje argentino ni la superioridad numérica alcanzaron durante los 90 minutos. La definición se trasladó al tiempo extra.

Cuando los penales aparecían en el horizonte, llegó Julián. Al 112’, José Manuel López encontró a Álvarez y la Araña sacó un remate desde fuera del área para firmar el 2-1 y estrenar su cuenta en el Mundial 2026.

Suiza se lanzó por el empate y dejó espacios. Argentina los aprovechó al 121’, cuando Lautaro Martínez culminó un contragolpe y marcó el 3-1 definitivo. El Toro, quien ingresó al 85’, convirtió el sufrimiento en celebración y derrumbó la muralla europea.