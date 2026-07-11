¡Héroe total! Bellingham lleva a Inglaterra a las Semifinales del Mundial 2026

La tarde comenzó con 34 grados y sensación térmica superior a los 40. Inglaterra procuró adueñarse del balón, pero su ritmo bajó mientras Noruega acomodaba su bloque y preparaba el golpe.

Bellingham marcó al 47’ y al 93’. Su segundo doblete consecutivo, después del conseguido ante México, elevó a seis su cuenta en el torneo y dejó a Inglaterra a dos victorias del título.

Jude Bellingham volvió a ponerse la capa de héroe. Cuando Inglaterra parecía sofocada por el calor de Miami y por una Noruega que rozó la hazaña, el mediocampista apareció dos veces para firmar la remontada 2-1 en tiempo extra y convertir a los Tres Leones en el tercer semifinalista de la Copa del Mundo 2026.

Erling Haaland avisó con un cabezazo controlado por Jordan Pickford y, apenas un minuto después, Andreas Schjelderup encendió la fiesta vikinga.

Al 36’, Patrick Berg despojó a Harry Kane cerca del mediocampo; el extremo avanzó por la izquierda y lanzó un centro que tomó dirección de portería, superó a Pickford y entró tras pegar en el poste.

El gol desordenó a los ingleses. Martin Odegaard y Alexander Sorloth encontraron espacios; Noruega pudo aumentar la ventaja, pero perdonó y Bellingham convirtió el error en castigo.

En el 45+2’, el número 10 recibió dentro del área y definió de zurda para el 1-1. La acción quedó rodeada de controversia porque un despeje previo de Orjan Nyland pareció rozar un cable de la cámara aérea.

Noruega reclamó que el juego debió detenerse, aunque la FIFA informó que el sensor del balón no detectó contacto.

Noruega volvió a celebrar al 55’, cuando Torbjørn Heggem mandó la pelota a las redes tras un tiro de esquina.

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro Clément Turpin y el tanto fue anulado por una falta previa de Haaland. La decisión mantuvo con vida a Inglaterra.

Los vikingos todavía estrellaron un remate en el travesaño al 76’. Tuchel movió el banquillo y los cambios reanimaron a los Tres Leones, pero el empate obligó a disputar 30 minutos más.

Entonces volvió a aparecer el hombre de las noches grandes. Al 93’, Morgan Rogers disparó desde fuera del área, Nyland no pudo sujetar el balón y Bellingham atacó el rebote para empujarlo desde corta distancia.

Inglaterra estaba por primera vez arriba y el grito del 2-1 liberó toda la tensión.

El VAR todavía anuló un penal señalado sobre Djed Spence. Noruega retiró a un exhausto Haaland al comenzar la segunda parte del alargue y buscó el empate, pero Inglaterra administró la ventaja e incluso obligó a Nyland a realizar una doble atajada antes del silbatazo final.