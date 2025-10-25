Con hat-trick de Armando González, Chivas superan 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío

El Clásico Tapatío se pintó de rojiblanco este viernes, cuando las Chivas del Guadalajara derrotaron 4-1 a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Akron. La figura del encuentro fue Armando González, quien anotó tres goles que definieron el rumbo del partido y consolidaron su participación en la ofensiva del equipo local.

Desde los primeros minutos, Guadalajara tomó el control del juego. Al minuto 10, González abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro de Efraín Álvarez en tiro de esquina. El gol temprano obligó al Atlas a adelantar líneas, dejando espacios que el conjunto local aprovechó con rapidez.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Manuel Lapuente a los 81 años: el adiós a una leyenda del futbol mexicano

El 2-0 llegó al minuto 27 por medio de Luis Romo, quien superó al portero rival con un disparo a corta distancia. Solo dos minutos después, González volvió a aparecer de cabeza para colocar el 3-0 parcial, consolidando la ventaja antes del descanso. El Atlas intentó reaccionar con disparos de Mateo García y Uros Djurdjevic, pero Raúl Rangel, portero de las Chivas, mantuvo su arco protegido.