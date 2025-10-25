Con hat-trick de Armando González, Chivas superan 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío

    Con hat-trick de Armando González, Chivas superan 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío
    Su desempeño ofensivo consolidó al equipo local en el marcador y lo mantiene empatado en el liderato de goleo de la Liga MX con 10 tantos. FOTO: MEXSPORT

La ‘Hormiga’ anotó un triplete que definió el partido, mientras Luis Romo y Mateo García, por parte de Atlas, completaron los goles que marcaron la jornada en el Estadio Akron

El Clásico Tapatío se pintó de rojiblanco este viernes, cuando las Chivas del Guadalajara derrotaron 4-1 a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Akron. La figura del encuentro fue Armando González, quien anotó tres goles que definieron el rumbo del partido y consolidaron su participación en la ofensiva del equipo local.

Desde los primeros minutos, Guadalajara tomó el control del juego. Al minuto 10, González abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro de Efraín Álvarez en tiro de esquina. El gol temprano obligó al Atlas a adelantar líneas, dejando espacios que el conjunto local aprovechó con rapidez.

El 2-0 llegó al minuto 27 por medio de Luis Romo, quien superó al portero rival con un disparo a corta distancia. Solo dos minutos después, González volvió a aparecer de cabeza para colocar el 3-0 parcial, consolidando la ventaja antes del descanso. El Atlas intentó reaccionar con disparos de Mateo García y Uros Djurdjevic, pero Raúl Rangel, portero de las Chivas, mantuvo su arco protegido.

En la segunda mitad, Guadalajara mantuvo la iniciativa del partido. Al minuto 51, González completó su triplete tras una asistencia de Roberto Alvarado, estableciendo el 4-0 que prácticamente sentenció el encuentro. La acción del delantero destacó por su eficacia y contribuyó a asegurar uno de los triunfos más amplios del Rebaño Sagrado en los recientes clásicos tapatíos.

El Atlas logró descontar al minuto 63 mediante Mateo García, quien definió tras una combinación con Djurdjevic, pero el gol no alteró el desarrollo del partido. Guadalajara continuó controlando el ritmo del juego y evitando que su rival generara nuevas oportunidades de peligro.

Durante los minutos finales, Chivas realizó cambios con la entrada de Érick Gutiérrez, Miguel Tapias, Daniel Aguirre y Yael Padilla, asegurando el control del mediocampo y manteniendo la ventaja hasta el silbatazo final.

Con este resultado, las Chivas del Guadalajara avanzaron en la tabla y alcanzaron posiciones de Liguilla, mientras que el Atlas, dirigido por Diego Cocca, quedó con complicaciones en su lucha por el Play-In. Armando González, con 10 goles, se mantiene empatado en el liderato de goleo con Paulinho, consolidando su protagonismo en la jornada de la Liga MX.

