Con Santiago Giménez de cambio, Milan no evita caída ante Napoli

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Fútbol
/ 6 abril 2026
    Con Santiago Giménez de cambio, Milan no evita caída ante Napoli
    Giménez registró buen porcentaje de pases y un disparo bloqueado por la defensa. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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El delantero mexicano mostró movilidad, pero el Milan no logró concretar sus llegadas y terminó cayendo por la mínima

El Napoli resolvió un partido cerrado ante el AC Milan con un triunfo por 1-0, en un duelo que ofreció pocas oportunidades de gol y que se definió en los minutos finales. El encuentro también marcó el regreso paulatino del delantero mexicano Santiago Giménez, quien volvió a sumar minutos tras una larga ausencia por lesión.

Durante la primera parte, ambos equipos mostraron cautela en su planteamiento. La posesión se disputó en el medio campo y las llegadas al área fueron limitadas. El Milan intentó generar peligro con aproximaciones aisladas, pero no logró concretar sus opciones más claras. Por su parte, el Napoli tampoco encontró espacios con facilidad, en un trámite que se mantuvo equilibrado durante buena parte del juego.

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Para la segunda mitad, el conjunto visitante movió sus piezas y dio ingreso a Giménez al minuto 61, en sustitución de Niclas Füllkrug. El delantero mexicano, que atraviesa el proceso de recuperación tras una lesión que lo dejó fuera varios meses, tuvo participación discreta en ataque debido a la dinámica del partido. Aun así, registró un 75 por ciento de efectividad en sus pases y generó un disparo que fue bloqueado por la defensa rival, mostrando movilidad dentro del área.

Cuando el empate sin goles parecía definitivo, el Napoli encontró la diferencia desde el banquillo. Al minuto 79, el técnico local realizó una modificación que resultó clave al enviar al campo a Matteo Politano. Apenas tres minutos después, el atacante aprovechó una jugada dentro del área para definir y colocar el 1-0 al 82’, en lo que terminó siendo el único tanto del encuentro.

Tras la anotación, Politano fue amonestado debido a su celebración, en un cierre de partido que se jugó con intensidad. El Milan reaccionó de inmediato y buscó el empate con ajustes ofensivos ordenados por su entrenador, quien dio entrada a Rafael Leão y Ruben Loftus-Cheek al minuto 83.

En la recta final, el conjunto visitante generó sus opciones más claras. Al minuto 90, Leão tuvo una oportunidad frente al arco, pero su intento fue contenido por la defensa. Ya en tiempo agregado, el Milan contó con dos tiros de esquina consecutivos que mantuvieron la presión sobre el área rival, aunque la zaga del Napoli, encabezada por Alessandro Buongiorno, logró rechazar el peligro.

El resultado permite al Napoli sumar tres puntos en un encuentro donde la diferencia estuvo en la efectividad en el tramo decisivo. Para el Milan, el partido deja pendiente mejorar la contundencia frente al arco, tras no capitalizar las oportunidades que logró generar a lo largo del compromiso.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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