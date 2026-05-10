¡Rugido en el Azteca! Pumas elimina al América en un partidazo y vuela a Semifinales del Clausura 2026

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    ¡Rugido en el Azteca! Pumas elimina al América en un partidazo y vuela a Semifinales del Clausura 2026
    Pumas sufrió hasta el último minuto ante América, pero avanzó a Semifinales del Clausura 2026 gracias a su mejor posición en la tabla general. FOTO: MEXSPORT

Los Universitarios empataron 3-3 en Ciudad Universitaria, igualaron 6-6 el global y eliminaron a las Águilas por su mejor posición en la tabla general de la Liga MX

Pumas está en las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX después de sobrevivir a una de las series más dramáticas de la Liguilla.

El equipo de la UNAM empató 3-3 ante América en la Vuelta de los Cuartos de Final, cerró el global 6-6 y avanzó gracias a su mejor posición en la tabla general, criterio que terminó por salvar a los auriazules en una noche de alto voltaje en el Estadio Olímpico Universitario.

El Clásico Capitalino fue considerado uno de los mejores partidos del torneo por el ritmo, los goles y el drama que se vivió hasta los últimos minutos.

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Pumas parecía encaminar una clasificación tranquila cuando se puso 3-0 arriba con goles de Rubén Duarte, Nathan Silva y Jordan Carrillo, este último después de una gran acción individual que encendió a Ciudad Universitaria.

Sin embargo, América reaccionó con carácter de Liguilla. Patricio Salas acercó a las Águilas con un cabezazo y Alejandro Zendejas puso el 3-2 desde el punto penal antes del descanso, en una jugada revisada por el VAR.

El conjunto azulcrema incluso tuvo un gol anulado a Erick Sánchez por fuera de lugar, lo que mantuvo con vida a Pumas antes de irse al entretiempo.

La tensión creció en el complemento. América empató 3-3 al minuto 61 con otro remate de Zendejas, ahora de cabeza, para igualar el global 6-6 y dejar a los de Coapa a un solo gol de la remontada y del pase a Semifinales.

Pumas, que había dominado el inicio del partido, terminó replegado y con problemas para recuperar el control del encuentro.

La jugada que marcó el cierre llegó al minuto 84, cuando América tuvo un penal que pudo cambiar toda la eliminatoria. Henry Martín tomó la responsabilidad, pero su disparo se estrelló en el poste, dejando escapar la oportunidad de completar una remontada histórica. Ese fallo sostuvo con vida a Pumas, que terminó firmando su pase por haber sido líder del torneo regular.

La clasificación universitaria también confirmó el peso de la fase regular. Pumas terminó en el primer lugar de la tabla con 36 puntos, por encima de Guadalajara, Cruz Azul y Pachuca, mientras que América cerró octavo con 25 unidades. Esa diferencia fue decisiva en una serie en la que ninguno pudo imponerse en el marcador global.

Con este resultado, Pumas enfrentará a Pachuca en las Semifinales del Clausura 2026, mientras que la otra llave será entre Chivas y Cruz Azul.

Los cuatro mejores equipos de la tabla general lograron avanzar, pero ninguno lo hizo con más dramatismo que los universitarios, que dejaron fuera a su acérrimo rival en una noche que quedará como una de las más intensas de esta Liguilla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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