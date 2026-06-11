Corea del Sur remonta a Chequia y llega encendida para enfrentar a México en el Mundial 2026

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    Corea del Sur remonta a Chequia y llega encendida para enfrentar a México en el Mundial 2026
    Con el triunfo ante Chequia, Corea del Sur llegará con confianza al esperado duelo frente a México en el Grupo A. FOTO: AP

Corea del Sur vino de atrás para derrotar 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara, rompió una sequía de 14 años sin ganar en su debut mundialista

Corea del Sur arrancó con una victoria que puede marcar diferencia en sus aspiraciones dentro de la Copa del Mundo 2026. Los asiáticos vinieron de atrás para derrotar 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara, resultado que no solo les permitió sumar sus primeros tres puntos, sino también romper una racha de 14 años sin ganar un partido inaugural en una justa mundialista.

El encuentro tuvo ingredientes especiales desde antes del silbatazo inicial. Mientras los checos regresaban a una Copa del Mundo después de dos décadas de ausencia, los dirigidos por Hong Myung-bo buscaban volver a celebrar un triunfo en su debut, algo que no conseguían desde Sudáfrica 2010.

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Desde los primeros minutos, Corea del Sur mostró mayor iniciativa. Con posesión de balón, movilidad ofensiva y el respaldo de una parte importante de la afición presente en el inmueble tapatío, los llamados Tigres de Asia comenzaron a generar peligro sobre la portería defendida por Matej Kovar.

La primera gran aproximación llegó al minuto 12, cuando Heung-min Son sacó un disparo que fue desviado por la defensa europea. Poco después, Lee Han-beom estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de cabeza que pasó apenas por encima del arco. La presión continuó y Lee Kang-in obligó a Kovar a intervenir con una atajada que evitó la caída de su marco.

Chequia tardó en reaccionar, pero encontró algunas oportunidades a balón parado. Patrik Schick y Tomas Soucek intentaron inquietar a la defensa asiática, aunque sin la precisión necesaria para adelantarse en el marcador durante la primera mitad.

Antes del descanso, Son asumió el liderazgo ofensivo de su selección. El capitán coreano generó varias opciones con disparos de media distancia y centros peligrosos, aunque la falta de contundencia mantuvo el empate sin goles.

La segunda parte mantuvo la misma dinámica. Corea del Sur siguió insistiendo y parecía más cerca del gol, pero fue Chequia quien sorprendió al minuto 59. Ladislav Krejci aprovechó una jugada a balón parado y remató dentro del área para colocar el 1-0 a favor de los europeos.

Lejos de desanimarse, los asiáticos respondieron con carácter. Al minuto 67, Hwang In-beom recibió una asistencia de Lee Kang-in y definió con precisión para igualar el marcador. El empate renovó la confianza de los coreanos, que mantuvieron la presión sobre la defensa rival.

La recompensa llegó al minuto 80. Oh Hyeon-gyu aprovechó un servicio de In-beom y, con ayuda de un desvío, envió el balón al fondo de la red para consumar la remontada. Poco después, el arquero Kim Seung-gyu preservó la ventaja con una intervención clave ante Adam Hlozek.

Con el silbatazo final, la afición presente en Guadalajara celebró junto a una selección coreana que dio un paso importante en el Grupo A. Ahora, Corea del Sur llegará motivada al duelo frente a México del próximo 18 de junio, mientras que Chequia buscará recuperarse cuando enfrente a Sudáfrica.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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