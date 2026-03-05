Cristiano Ronaldo jugaría en México ‘por amor propio’, asegura Mikel Arriola rumbo al amistoso en el Estadio Banorte

La posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en territorio mexicano volvió a tomar fuerza luego de que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que el astro portugués podría disputar el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal en el Estadio Azteca, impulsado por su orgullo competitivo.

Durante una charla con medios, el directivo explicó que, pese a la lesión que actualmente mantiene al delantero bajo observación médica, confía en que el jugador quiera estar presente en el encuentro programado en la Ciudad de México.

“Cristiano Ronaldo es un jugador que tiene mucho amor propio. Yo creo que no se va a querer perder la oportunidad de jugar en el Estadio Azteca”, expresó Arriola al referirse a la posibilidad de que el atacante de Al-Nassr viaje a México para enfrentar al Tricolor.

El dirigente del futbol mexicano destacó que el delantero portugués conoce la relevancia histórica del Coloso de Santa Úrsula y lo que representa disputar un partido en ese escenario, considerado uno de los templos del futbol mundial.