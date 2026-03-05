Cristiano Ronaldo jugaría en México ‘por amor propio’, asegura Mikel Arriola rumbo al amistoso en el Estadio Banorte
El presidente de la Liga MX, confía en que el orgullo competitivo del portugués lo impulse a disputar el partido amistoso entre México y Portugal, pese a la lesión que actualmente lo mantiene en recuperación
La posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en territorio mexicano volvió a tomar fuerza luego de que el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que el astro portugués podría disputar el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal en el Estadio Azteca, impulsado por su orgullo competitivo.
Durante una charla con medios, el directivo explicó que, pese a la lesión que actualmente mantiene al delantero bajo observación médica, confía en que el jugador quiera estar presente en el encuentro programado en la Ciudad de México.
“Cristiano Ronaldo es un jugador que tiene mucho amor propio. Yo creo que no se va a querer perder la oportunidad de jugar en el Estadio Azteca”, expresó Arriola al referirse a la posibilidad de que el atacante de Al-Nassr viaje a México para enfrentar al Tricolor.
El dirigente del futbol mexicano destacó que el delantero portugués conoce la relevancia histórica del Coloso de Santa Úrsula y lo que representa disputar un partido en ese escenario, considerado uno de los templos del futbol mundial.
Actualmente, Cristiano Ronaldo se encuentra en proceso de recuperación por una lesión sufrida con su club en Arabia Saudita, situación que generó dudas sobre su presencia en el compromiso internacional que servirá como preparación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026.
Sin embargo, Arriola considera que la mentalidad competitiva del portugués podría inclinar la balanza a favor de su participación, especialmente por el significado de presentarse ante la afición mexicana en el Estadio Azteca.
El posible duelo entre México y Portugal ha despertado una fuerte expectativa entre los aficionados, ya que sería una de las pocas oportunidades de ver a Cristiano Ronaldo jugar en suelo mexicano, además de representar un atractivo internacional dentro del calendario de preparación del Tricolor rumbo al Mundial que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.