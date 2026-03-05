Sebastián García impone récord nacional en selectivo de tiro con arco y lidera el compuesto varonil
El arquero coahuilense impuso un nuevo récord nacional en arco compuesto al sumar 719 de 720 puntos durante la ronda clasificatoria del Proceso Selectivo Mayor
El tiro con arco mexicano vivió una jornada destacada dentro del Proceso Selectivo Mayor, donde varios arqueros lograron avanzar a la siguiente etapa rumbo a la integración de la selección nacional. Entre ellos sobresalió la actuación del coahuilense Sebastián García Flores, quien además estableció un nuevo récord nacional en arco compuesto varonil.
Durante la ronda de clasificación, García registró 719 puntos de 720 posibles, una marca que supera el registro previo en la modalidad y que lo coloca como uno de los protagonistas del proceso rumbo a futuras competencias internacionales. El arquero de Coahuila terminó en la primera posición de la tabla de bonificaciones del compuesto varonil, confirmando su consistencia en la línea de tiro y asegurando su lugar en la siguiente fase del selectivo.
En esa misma categoría, el segundo sitio fue para Juan del Río, de Yucatán, con 246 puntos, mientras que Rodrigo González de Alba, de Aguascalientes, ocupó el tercer lugar con 242. Más abajo en la lista también apareció otro representante coahuilense, Diego Borbolla, quien cerró la clasificación en el octavo puesto con 146 unidades, lo que le permitió mantenerse dentro del grupo que avanzará.
La presencia de Coahuila también se hizo notar en la modalidad de arco recurvo varonil, donde el saltillense Matías Grande Kalionchiz encabezó la tabla con 300 puntos, superando al bajacaliforniano Francisco Padilla, quien sumó 235. En esa misma lista aparecieron otros arqueros del estado: Jesús del Ángel Flores Alanís en tercer lugar, Juan Pablo Téllez Aguirre en cuarto y Raúl Tadeo Rodríguez López en sexto, lo que refleja una amplia representación coahuilense dentro del selectivo.
En la rama femenil de recurvo, la arquera sonorense Alejandra Valencia Trujillo lideró la clasificación con 280 unidades. Detrás de ella se ubicó la coahuilense Ángela Ruiz con 276 puntos, seguida por su compañera estatal Ana Vázquez Flores con 239, ambas dentro del grupo que continúa en competencia.
Por su parte, en el arco compuesto femenil, la jalisciense Andrea Maya Becerra ocupó el primer lugar con 290 puntos. En esta modalidad también logró avanzar la arquera coahuilense Dafne Quintero, quien terminó en el tercer puesto con 236 unidades.
Con estos resultados quedaron definidos los ocho arqueros y arqueras que avanzan a la Fase 4: Integración del Proceso Selectivo Mayor, etapa que acercará a los competidores a la conformación de la selección nacional.
El proceso continuará en las siguientes semanas con nuevas evaluaciones y enfrentamientos directos, en los que los participantes buscarán mantener su lugar entre los mejores del país y asegurar un sitio dentro del equipo que representará a México en futuras competencias internacionales. Mientras tanto, la actuación de los atletas de Coahuila y el récord nacional de Sebastián García marcaron uno de los momentos más relevantes de esta etapa del selectivo.