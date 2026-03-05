Sebastián García impone récord nacional en selectivo de tiro con arco y lidera el compuesto varonil

El tiro con arco mexicano vivió una jornada destacada dentro del Proceso Selectivo Mayor, donde varios arqueros lograron avanzar a la siguiente etapa rumbo a la integración de la selección nacional. Entre ellos sobresalió la actuación del coahuilense Sebastián García Flores, quien además estableció un nuevo récord nacional en arco compuesto varonil.

Durante la ronda de clasificación, García registró 719 puntos de 720 posibles, una marca que supera el registro previo en la modalidad y que lo coloca como uno de los protagonistas del proceso rumbo a futuras competencias internacionales. El arquero de Coahuila terminó en la primera posición de la tabla de bonificaciones del compuesto varonil, confirmando su consistencia en la línea de tiro y asegurando su lugar en la siguiente fase del selectivo.

En esa misma categoría, el segundo sitio fue para Juan del Río, de Yucatán, con 246 puntos, mientras que Rodrigo González de Alba, de Aguascalientes, ocupó el tercer lugar con 242. Más abajo en la lista también apareció otro representante coahuilense, Diego Borbolla, quien cerró la clasificación en el octavo puesto con 146 unidades, lo que le permitió mantenerse dentro del grupo que avanzará.