Harry Kane se queda sin gol: Ghana sorprende a Inglaterra y rescata un valioso empate en el Mundial 2026

Después de dejar una buena impresión con su victoria sobre Croacia en el arranque del Mundial 2026, Inglaterra se encontró con un panorama muy distinto en Boston. El equipo dirigido por Thomas Tuchel fue incapaz de romper el orden defensivo de Ghana y terminó empatando 0-0 en un resultado que dejó mejores sensaciones para el conjunto africano, que mantiene vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. El encuentro correspondió a la segunda jornada del Grupo J y tuvo un desarrollo marcado por la posesión inglesa y la disciplina táctica de Ghana. Desde los primeros minutos, los europeos asumieron el control del balón, pero sin lograr traducirlo en oportunidades claras frente al arco defendido por Benjamin Asare.

Ghana repitió la fórmula que ya había mostrado en su presentación ante Panamá: líneas compactas, pocos espacios y una defensa ordenada. El planteamiento limitó los movimientos ofensivos de Inglaterra, que pasó gran parte de la primera mitad circulando la pelota en el mediocampo sin encontrar profundidad.

La falta de espacios provocó que el partido se mantuviera sin emociones durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad el conjunto africano comenzó a mostrarse con mayor frecuencia en terreno rival y trató de aprovechar los espacios generados por el adelanto inglés. La defensa británica, integrada por Marc Guéhi y Ezri Konsa, respondió cuando fue exigida y evitó que los contragolpes ghaneses generaran mayores complicaciones. Del otro lado, Inglaterra apeló al talento individual para intentar romper el empate. Bukayo Saka probó con disparos desde fuera del área, Nico O’Reilly intentó generar peligro por las bandas y Harry Kane tuvo algunas aproximaciones, pero se encontraron con una actuación segura de Asare, quien intervino en momentos importantes para mantener su portería intacta. Con el paso de los minutos, la frustración comenzó a hacerse evidente en los jugadores ingleses, que no encontraron la claridad mostrada días atrás ante Croacia. El silbatazo final confirmó un empate que dejó sensaciones opuestas entre ambos equipos.

Para Ghana, el punto representa un impulso importante en un sector considerado complicado. El conjunto africano ya logró sumar ante uno de los favoritos y mantiene intacta la posibilidad de pelear por uno de los boletos a la fase de eliminación directa. En cambio, Inglaterra dejó escapar una oportunidad de acercarse a la clasificación y comprobó que, en esta Copa del Mundo, los pronósticos previos tienen poco peso frente a rivales que saben competir y aprovechar sus fortalezas.

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