Cruces y fechas de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos, cómo llegaron y calendario

Fútbol
/ 8 agosto 2025
    Cruces y fechas de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos, cómo llegaron y calendario
    Los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 tendrán duelos entre potencias de la MLS y la Liga MX en busca de la gloria internacional. FOTO: ESPECIAL

El torneo entra en su fase decisiva con ocho equipos, cuatro de la MLS y cuatro de la Liga MX, listos para disputar esta instancia

La Leagues Cup 2025 definió a los ocho equipos que competirán por un lugar en las Semifinales.

Cuatro representantes de la MLS y cuatro de la Liga MX avanzaron tras una fase de grupos intensa, dejando fuera a varios favoritos y confirmando a una gran sorpresa del torneo: Puebla.

Los Cuartos de Final se disputarán el 19 y 20 de agosto, con duelos que prometen gran espectáculo. Los emparejamientos son: Seattle Sounders vs Puebla, Inter Miami vs Tigres UANL, LA Galaxy vs Pachuca y Orlando City vs Toluca FC.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

Seattle Sounders llega como el mejor equipo de la MLS en la fase inicial, con tres victorias en tres partidos. Enfrentará a Puebla, que sorprendió al clasificarse como el cuarto mejor de la Liga MX, dejando en el camino a clubes con mayor presupuesto y experiencia.

El choque entre Inter Miami y Tigres es uno de los más atractivos. El equipo de la Florida, con figuras como Luis Suárez, dejó atrás a Atlas y Pumas, mientras que los felinos lograron dos victorias y una derrota ante LAFC, mostrando solidez y experiencia en torneos internacionales.

En otro cruce, LA Galaxy se medirá a Pachuca. Los angelinos avanzaron con una contundente goleada 4-0 sobre Santos Laguna, mientras que los Tuzos se afianzaron como segundo mejor de la Liga MX, superando a LAFC en penales y venciendo al Houston Dynamo.

Finalmente, Orlando City buscará seguir con su buena racha frente a Toluca FC.

La Fase Final de la Leagues Cup 2025 promete emociones fuertes y enfrentamientos cargados de historia y talento.

Los ganadores de cada llave avanzarán a las Semifinales, programadas para el 26 y 27 de agosto, mientras que la Final se jugará el 31 del mismo mes.

Temas


Futbol
Leagues Cup

Personajes


Lionel Messi

Organizaciones


Pachuca
Inter Miami

COMENTARIOS

Selección de los editores
La FGR aseguró armas, droga y un vehículo durante la detención de Jaret Roberto Hernández Rojas, presunto responsable del asesinato de un fiscal y miembro del Cártel del Golfo

Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo
Claudia Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tenga pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con cárteles como el de Sinaloa, en respuesta a las acusaciones del gobierno estadounidense.

¿Nicolás Maduro tiene nexos con cárteles mexicanos?... esto dijo Sheinbaum en La Mañanera
De acuerdo a The New York Times, Donald Trump, habría firmado una orden secreta en la que instruye al Pentágono a que utilice la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina.

Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mantendrán colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad | Foto: Cuartoscuro

Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

Desmantelan en Guadalupe, Nuevo León, sistema clandestino de videovigilancia presuntamente usado por el crimen organizado para monitorear a la policía.

Desmantelan en NL sistema de videovigilancia del crimen organizado; era utilizado para espiar a policías
Soriana y Del Sol ofrecen descuentos especiales en artículos escolares como cuadernos, mochilas y colores, ideales para aprovechar antes del inicio del ciclo escolar

Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento
Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.

¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista
El Estadio BBVA, sede de Rayados, recibirá uno de los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, consolidando a Monterrey como ciudad clave en la justa internacional.

Monterrey será sede del repechaje rumbo al Mundial 2026: así se prepara el Estadio BBVA