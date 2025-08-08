Cruces y fechas de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: equipos, cómo llegaron y calendario
El torneo entra en su fase decisiva con ocho equipos, cuatro de la MLS y cuatro de la Liga MX, listos para disputar esta instancia
La Leagues Cup 2025 definió a los ocho equipos que competirán por un lugar en las Semifinales.
Cuatro representantes de la MLS y cuatro de la Liga MX avanzaron tras una fase de grupos intensa, dejando fuera a varios favoritos y confirmando a una gran sorpresa del torneo: Puebla.
Los Cuartos de Final se disputarán el 19 y 20 de agosto, con duelos que prometen gran espectáculo. Los emparejamientos son: Seattle Sounders vs Puebla, Inter Miami vs Tigres UANL, LA Galaxy vs Pachuca y Orlando City vs Toluca FC.
Seattle Sounders llega como el mejor equipo de la MLS en la fase inicial, con tres victorias en tres partidos. Enfrentará a Puebla, que sorprendió al clasificarse como el cuarto mejor de la Liga MX, dejando en el camino a clubes con mayor presupuesto y experiencia.
El choque entre Inter Miami y Tigres es uno de los más atractivos. El equipo de la Florida, con figuras como Luis Suárez, dejó atrás a Atlas y Pumas, mientras que los felinos lograron dos victorias y una derrota ante LAFC, mostrando solidez y experiencia en torneos internacionales.
En otro cruce, LA Galaxy se medirá a Pachuca. Los angelinos avanzaron con una contundente goleada 4-0 sobre Santos Laguna, mientras que los Tuzos se afianzaron como segundo mejor de la Liga MX, superando a LAFC en penales y venciendo al Houston Dynamo.
Finalmente, Orlando City buscará seguir con su buena racha frente a Toluca FC.
La Fase Final de la Leagues Cup 2025 promete emociones fuertes y enfrentamientos cargados de historia y talento.
Los ganadores de cada llave avanzarán a las Semifinales, programadas para el 26 y 27 de agosto, mientras que la Final se jugará el 31 del mismo mes.