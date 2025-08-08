$!¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

En esta edición conoce a Israel Pérez Tovar, el joven saltillense de 14 años que conquistó el tercer lugar mundial en el National Junior High Finals Rodeo, en Iowa, en la disciplina de amarre de chiva. Desde RODEO CAPITAL te traemos la entrevista con este joven que se enamoró de este deporte desde los 7 años y ahora, como muchos chicos más, se forma lejos de los reflectores, en las arenas de entrenamiento de Saltillo y Arteaga, y en la constancia del día a día con disciplina, pasión y mucho apoyo familiar.

Descubre también la historia de la Hacienda San Carlos, un tesoro histórico y ganadero escondido entre las sierras del Asta y Las Ladinas: una joya del sureste de Coahuila donde tradición, conservación y producción conviven.

Con más de 9 mil hectáreas, alberga ganado selecto, vestigios coloniales, petrograbados y hasta fósiles de mamut, resguardados por la familia Flores. También vibra con la fuerza musical de Bysonte, la banda que pisa fuerte en la escena local: con apenas un año de trayectoria, ha logrado posicionarse como referente del country, fusionando experiencia y originalidad.

Con temas propios y versiones a su estilo, esta manada musical avanza firme en escenarios, plataformas digitales y en el gusto del público. Por si fuera poco, te llevamos a las celebraciones de San Buenaventura, donde más de dos mil jinetes rindieron homenaje con una cabalgata a 80 años de su tradicional feria, emblema cultural de Coahuila. Tradición, música y fervor popular marcaron el recorrido encabezado por autoridades y familias de toda la región.