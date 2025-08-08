¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

La edición de agosto de RODEO CAPITAL ya está aquí y no te la puedes perder. En sus páginas encontrarás historias que honran la vida vaquera: desde las jóvenes promesas del rodeo hasta la riqueza histórica y ganadera del Rancho Hacienda San Carlos, pasando por la fuerza musical de Bysonte

Deportes
/ 8 agosto 2025
Coahuila
Saltillo
Charreria
Rodeo

En esta edición conoce a Israel Pérez Tovar, el joven saltillense de 14 años que conquistó el tercer lugar mundial en el National Junior High Finals Rodeo, en Iowa, en la disciplina de amarre de chiva.

Desde RODEO CAPITAL te traemos la entrevista con este joven que se enamoró de este deporte desde los 7 años y ahora, como muchos chicos más, se forma lejos de los reflectores, en las arenas de entrenamiento de Saltillo y Arteaga, y en la constancia del día a día con disciplina, pasión y mucho apoyo familiar.

Descubre también la historia de la Hacienda San Carlos, un tesoro histórico y ganadero escondido entre las sierras del Asta y Las Ladinas: una joya del sureste de Coahuila donde tradición, conservación y producción conviven.

$!¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

Con más de 9 mil hectáreas, alberga ganado selecto, vestigios coloniales, petrograbados y hasta fósiles de mamut, resguardados por la familia Flores.

También vibra con la fuerza musical de Bysonte, la banda que pisa fuerte en la escena local: con apenas un año de trayectoria, ha logrado posicionarse como referente del country, fusionando experiencia y originalidad.

$!¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

Con temas propios y versiones a su estilo, esta manada musical avanza firme en escenarios, plataformas digitales y en el gusto del público.

Por si fuera poco, te llevamos a las celebraciones de San Buenaventura, donde más de dos mil jinetes rindieron homenaje con una cabalgata a 80 años de su tradicional feria, emblema cultural de Coahuila. Tradición, música y fervor popular marcaron el recorrido encabezado por autoridades y familias de toda la región.

$!¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

El ambiente festivo se extendió con conciertos, pirotecnia y eventos religiosos, consolidando a San Buena como símbolo de identidad y orgullo coahuilense.

Además encuentra contenidos con nuestros expertos como Iván Vartan Muñoz Cotera, David Alonso, Jorge Padilla, Roberto de León o Antonio Neira Villajuana, que celebran nuestra cultura, tradiciones y personajes que mantienen viva la esencia del norte.

Corre por tu ejemplar a las instalaciones de VANGUARDIA y a las sucursales de JR Sombreros, y sé parte de la auténtica vida vaquera que sólo RODEO CAPITAL sabe contar:

$!¿Ya tienes la nueva edición de Rodeo Capital?

