Leagues Cup 2025: Chivas consigue victoria histórica; Monterrey, Juárez y Cruz Azul quedan eliminados

La Leagues Cup 2025 vivió este jueves una jornada llena de emociones, en la que Chivas alcanzó un triunfo histórico, mientras que Monterrey, Juárez y Cruz Azul quedaron fuera del torneo tras resultados que cerraron su participación.

En uno de los partidos más destacados, Chivas logró su primera victoria en la historia de la Leagues Cup al derrotar 2-1 a Cincinnati FC. Con goles de Efraín Álvarez y la “Hormiga” González, el Rebaño Sagrado impuso su estilo basado en la posesión y ataque por las bandas.

Álvarez abrió el marcador desde el punto penal al minuto 25, tras una falta sobre Alan Mozo. Ya en la segunda mitad, González amplió la ventaja con un disparo al ángulo tras una asistencia del mismo Álvarez al 57’. Cincinnati descontó al 67’ con un gol de Andrés Dávila, pero no fue suficiente. Con este resultado, Chivas sumó cinco puntos y eliminó a Cincinnati, que necesitaba una goleada para avanzar.

