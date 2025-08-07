Leagues Cup 2025: Chivas consigue victoria histórica; Monterrey, Juárez y Cruz Azul quedan eliminados
Con este resultado, el Rebaño Sagrado eliminó a su rival de la competencia, aunque no avanzó a los cuartos de final
La Leagues Cup 2025 vivió este jueves una jornada llena de emociones, en la que Chivas alcanzó un triunfo histórico, mientras que Monterrey, Juárez y Cruz Azul quedaron fuera del torneo tras resultados que cerraron su participación.
En uno de los partidos más destacados, Chivas logró su primera victoria en la historia de la Leagues Cup al derrotar 2-1 a Cincinnati FC. Con goles de Efraín Álvarez y la “Hormiga” González, el Rebaño Sagrado impuso su estilo basado en la posesión y ataque por las bandas.
Álvarez abrió el marcador desde el punto penal al minuto 25, tras una falta sobre Alan Mozo. Ya en la segunda mitad, González amplió la ventaja con un disparo al ángulo tras una asistencia del mismo Álvarez al 57’. Cincinnati descontó al 67’ con un gol de Andrés Dávila, pero no fue suficiente. Con este resultado, Chivas sumó cinco puntos y eliminó a Cincinnati, que necesitaba una goleada para avanzar.
Por su parte, Monterrey cerró su participación con una derrota 0-2 ante Charlotte FC. A pesar de dominar territorialmente y acumular más de diez tiros en el segundo tiempo, los Rayados no lograron anotar. Charlotte golpeó en momentos claves, con goles de Bill Tuiloma al 56’ y Tyger Smalls al 60’. Monterrey se va del torneo con solo dos puntos de nueve posibles, sin victorias y como uno de los últimos equipos de Liga MX en la tabla.
Juárez también quedó fuera después de empatar 1-1 con New York Red Bulls y perder en tanda de penales 5-3. El equipo dirigido por Martín Varini buscó el pase a cuartos hasta el final, pero la falta de contundencia y las fallas en penales, especialmente de Rodolfo Pizarro, les impidieron avanzar. El gol de Juárez fue obra de Óscar Estupiñán, quien empató al 87’, forzando la definición desde los once pasos.
Finalmente, Cruz Azul cerró su participación contra Colorado Rapids con un empate 2-2 y victoria 5-4 en penales. El partido fue un reflejo de un torneo complicado para La Máquina, que acumuló un mal recuerdo tras la goleada 7-0 sufrida ante Seattle Sounders. En el encuentro de hoy, Colorado se adelantó rápido con goles de Rafael Navarro y Andreas Maxso, mientras que Willer Ditta e Ignacio Rivero respondieron para Cruz Azul, forzando los penales.
Con estos resultados, Chivas es el único equipo mexicano que logró una victoria notable en esta edición de la Leagues Cup. Monterrey, Juárez y Cruz Azul ya enfocan su atención en sus próximos compromisos de Liga MX.