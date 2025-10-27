Cruz Azul exige esclarecer la muerte de Rodrigo Mondragón tras el partido en CU

Fútbol
/ 27 octubre 2025
    Cruz Azul exige esclarecer la muerte de Rodrigo Mondragón tras el partido en CU
    El club pidió a las autoridades una investigación clara sobre lo ocurrido. FOTOS: X

La Máquina lamentó el fallecimiento del aficionado celeste que murió en los alrededores del Estadio Olímpico Universitario después del partido ante Rayados de Monterrey

El Cruz Azul emitió un comunicado oficial tras el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, seguidor del equipo que perdió la vida el sábado en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario luego del encuentro contra Rayados de Monterrey.

En el mensaje publicado en sus redes sociales, la institución expresó su solidaridad con los familiares y amigos del aficionado. “Cruz Azul ha tenido conocimiento de los hechos acontecidos en los alrededores del estadio al término del encuentro. La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló el comunicado.

El club también destacó que los incidentes ocurrieron fuera de su área de responsabilidad. “A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener una revisión constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre dentro de sus facultades”, añadió.

De acuerdo con información de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, el incidente se registró poco después de terminado el partido. Según el informe, Mondragón fue encontrado en el estacionamiento del estadio en aparente estado de ebriedad y presuntamente agredió verbal y físicamente a personal de seguridad. Posteriormente fue detenido por elementos de la policía y subido a una unidad para su traslado. Durante el trayecto, el aficionado sufrió un desvanecimiento y falleció.

Tras conocerse el hecho, un grupo de aficionados celestes se concentró frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, para exigir justicia y el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.

Los manifestantes llevaron pancartas con mensajes como “Justicia para Rodrigo” y “UNAM asesina”. La movilización se realizó en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde los asistentes pidieron que se investigue la actuación de las autoridades involucradas.

Hasta el momento, las autoridades continúan recabando información para determinar las causas del fallecimiento y las posibles responsabilidades del caso.

