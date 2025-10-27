Cruz Azul exige esclarecer la muerte de Rodrigo Mondragón tras el partido en CU

El Cruz Azul emitió un comunicado oficial tras el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, seguidor del equipo que perdió la vida el sábado en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario luego del encuentro contra Rayados de Monterrey.

En el mensaje publicado en sus redes sociales, la institución expresó su solidaridad con los familiares y amigos del aficionado. “Cruz Azul ha tenido conocimiento de los hechos acontecidos en los alrededores del estadio al término del encuentro. La institución acompaña a los familiares y amigos del aficionado Rodrigo Mondragón y hace un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de los hechos”, señaló el comunicado.

El club también destacó que los incidentes ocurrieron fuera de su área de responsabilidad. “A pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del club, Cruz Azul se compromete a mantener una revisión constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre dentro de sus facultades”, añadió.