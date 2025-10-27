$!¿Qué se sabe sobre la muerte de Rodrigo Mondragón? Aficionado de Cruz Azul fallece tras ser sometido por guardias de la UNAM

La noche del sábado 25 de octubre, un aficionado del Cruz Azul perdió la vida en el Estadio Olímpico Universitario, tras concluir el partido ante Monterrey, en un incidente que se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades capitalinas y universitarias. De acuerdo con información de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la UNAM, los hechos ocurrieron durante las labores de desalojo en los estacionamientos del recinto, cuando una persona en aparente estado de ebriedad habría agredido verbal y físicamente al personal de seguridad, impidiendo el desarrollo normal de sus funciones. “La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades”, indicó el comunicado de la DGAPSU. Sin embargo, durante el traslado hacia el área de custodia, el hombre sufrió un desvanecimiento, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales pese a los intentos de reanimación. TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna vence 3-1 a Querétaro y revive en la pelea por el Play-In del Apertura 2025 El aficionado fallecido fue identificado por diversos medios como Rodrigo Mondragón Terán, de 28 años, mientras que familiares han solicitado que se investigue a fondo la actuación del personal de seguridad, por lo que se revisa la posible existencia de abuso de autoridad durante el incidente.

REALIZAN INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LA MUERTE DEL RODRIGO MONDRAGÓN, AFICIONADO DE CRUZ AZUL La UNAM informó que se solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para iniciar una investigación formal. Actualmente, cuatro personas están bajo investigación ante el Ministerio Público, y se integran todos los datos de prueba disponibles para esclarecer las circunstancias del deceso. En redes sociales circula un video del momento en que elementos de seguridad someten a un hombre junto a una camioneta, mientras asistentes del partido gritan para que no se le agreda. Este material ha sido parte de la solicitud de los familiares para profundizar la investigación sobre la conducta del personal de seguridad.

LIGA MX DETALLA OPERATIVO DE SEGURIDAD DURANTE PARTIDO DE CRUZ AZUL CONTRA RAYADOS DE MONTERREY Según la Liga MX, el operativo de seguridad comenzó a las 16:00 horas y estuvo compuesto por 1,600 policías auxiliares, 189 elementos de seguridad de la UNAM, 900 de seguridad privada, 60 de protección civil de la UNAM, además de tres ambulancias y 12 paramédicos. El partido concluyó con victoria de Cruz Azul 2-0 sobre Monterrey, y a las 23:28 horas, 28 minutos después del silbatazo final, las gradas del estadio ya se encontraban vacías, sin que se reportaran incidentes durante la junta de seguridad a las 23:45 horas. El camión del equipo visitante partió a las 00:00 horas, y los comisarios dejaron las instalaciones 20 minutos después, sin notificación de acontecimientos.

LIGA MX Y CRUZ AZUL LAMENTAN LA MUERTE DE RODRIGO MONDRAGÓN La Liga BBVA MX emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, y aclaró que se mantiene atenta a las investigaciones de la FGJ-CDMX. La liga señaló además que la violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha. Por su parte, Cruz Azul emitió un comunicado en el que deslinda responsabilidades, al señalar que los operativos de seguridad corresponden a la UNAM y las autoridades de la Ciudad de México. Sin embargo, el club expresó su acompañamiento a la familia y reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones, así como su compromiso de revisar protocolos preventivos en beneficio de los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR: Mbappé y Bellingham dan el triunfo al Real Madrid sobre el Barcelona en LaLiga El caso continúa bajo investigación formal, mientras familiares y autoridades buscan esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si existen responsabilidades por la actuación de personal de seguridad durante el desalojo del estadio.