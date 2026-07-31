Cruz Azul Femenil remonta al Atlas y arranca el Apertura 2026 con golpe de autoridad

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Cruz Azul Femenil remonta al Atlas y arranca el Apertura 2026 con golpe de autoridad
    Cruz Azul Femenil reaccionó ante Atlas y convirtió una desventaja tempranera en una victoria por 3-1 en el Estadio Centenario. FOTO: MEXSPORT

Belén Cruz, Daniela Calderón y Analu Martínez marcaron en Cuernavaca para entregar a La Máquina sus primeros tres puntos del torneo

El Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA comenzó con una remontada que hizo rugir a Cuernavaca. Cruz Azul Femenil derrotó 3-1 al Atlas en el Estadio Centenario y colocó sus primeros tres puntos en el nuevo torneo, un aviso muy serio.

La Máquina tomó la iniciativa, aunque las Rojinegras golpearon primero. Al minuto 21, Maritza Maldonado desbordó por derecha y envió un servicio al segundo poste.

Renata Huerta apareció libre para empujar el balón y firmar el primer gol del campeonato. Atlas castigó la espalda celeste y obligó al equipo de Israel del Real a remar temprano.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saraperos-queda-eliminado-de-playoffs-tras-caer-2-0-ante-tecolotes-en-laredo-LA22558762

La respuesta llegó al 36. Belén Cruz, refuerzo celeste, recibió dentro del área y sacó un potente zurdazo para vencer a Camila Haro.

La exjugadora de Tigres celebró su debut oficial con el empate y confirmó de inmediato el peso que puede tener en el nuevo proyecto cementero.

Después del descanso, la lluvia acompañó un duelo cerrado. Atlas resistió, buscó recuperar la ventaja y Cruz Azul acumuló aproximaciones sin encontrar el último toque. Cuando el empate parecía inevitable, las celestes convirtieron su insistencia en premio.

Al 88’, tras un tiro de esquina, Belén Cruz mandó el balón al centro y Daniela Calderón ganó por arriba para colocar el 2-1 con un cabezazo que desató el festejo en el Centenario.

Ya en el 95’, Calderón recibió una falta dentro del área y Ana Lucía “Analu” Martínez cobró con seguridad el penalti que selló el 3-1.

El triunfo permitió a Cruz Azul abrir con autoridad la nueva Liga Femenil BBVA, dividida en dos grupos de nueve clubes y con una fase regular reducida a 14 partidos; sólo los cuatro mejores de cada sector avanzarán a la Liguilla.

En una competencia con menos margen de error, La Máquina no sólo ganó: remontó, vio marcar a un refuerzo y mandó una primera señal de ambición.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Futbol Femenil
resultados

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX Femenil
Atlas FC
Cruz Azul Femenil

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La detención de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, abrió una nueva línea de investigación en el caso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

Hijo del ‘R1’, ex novio de Valeria Márquez, ordenó a su padre matarla: Harfuch
La grabación de la llamada al 911 registra la solicitud de una ambulancia y maniobras de RCP a Dafne; el caso continúa bajo investigación en Tamaulipas.

Revelan audio del 911 tras muerte de Dafne Zapata; así pidió ayuda ‘Estrellita’ desde la academia
Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM

Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM
kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, acusó al presidente del organismo de engañar a sus colaboradores; todo se le complica a Infantino.

La crisis sacude a la FIFA: renuncia el principal asesor de Infantino y otro alto directivo rompe el silencio
Gianni Infantino retiró el controvertido proyecto después de que UEFA amenazara con abandonar todas las competencias de la FIFA.

FIFA cede ante el boicot: retira el plan para vender parte del Mundial a inversionistas

Control de medios

Control de medios
CUARTOSCURO

Ernesto Ruffo, rehén político del régimen morenista

El Gobierno de México informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto líder de una célula ligada al CJNG y señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

García Harfuch revela el motivo por el cual el ‘R1’, cabecilla del CJNG, mandó a asesinar a Carlos Manzo