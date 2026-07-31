Cruz Azul Femenil remonta al Atlas y arranca el Apertura 2026 con golpe de autoridad

El Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA comenzó con una remontada que hizo rugir a Cuernavaca. Cruz Azul Femenil derrotó 3-1 al Atlas en el Estadio Centenario y colocó sus primeros tres puntos en el nuevo torneo, un aviso muy serio. La Máquina tomó la iniciativa, aunque las Rojinegras golpearon primero. Al minuto 21, Maritza Maldonado desbordó por derecha y envió un servicio al segundo poste. Renata Huerta apareció libre para empujar el balón y firmar el primer gol del campeonato. Atlas castigó la espalda celeste y obligó al equipo de Israel del Real a remar temprano.

La respuesta llegó al 36. Belén Cruz, refuerzo celeste, recibió dentro del área y sacó un potente zurdazo para vencer a Camila Haro. La exjugadora de Tigres celebró su debut oficial con el empate y confirmó de inmediato el peso que puede tener en el nuevo proyecto cementero. Después del descanso, la lluvia acompañó un duelo cerrado. Atlas resistió, buscó recuperar la ventaja y Cruz Azul acumuló aproximaciones sin encontrar el último toque. Cuando el empate parecía inevitable, las celestes convirtieron su insistencia en premio. Al 88’, tras un tiro de esquina, Belén Cruz mandó el balón al centro y Daniela Calderón ganó por arriba para colocar el 2-1 con un cabezazo que desató el festejo en el Centenario. Ya en el 95’, Calderón recibió una falta dentro del área y Ana Lucía “Analu” Martínez cobró con seguridad el penalti que selló el 3-1.

El triunfo permitió a Cruz Azul abrir con autoridad la nueva Liga Femenil BBVA, dividida en dos grupos de nueve clubes y con una fase regular reducida a 14 partidos; sólo los cuatro mejores de cada sector avanzarán a la Liguilla. En una competencia con menos margen de error, La Máquina no sólo ganó: remontó, vio marcar a un refuerzo y mandó una primera señal de ambición.