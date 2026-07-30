Liga Femenil BBVA 2026: partidos, horarios y dónde ver la Jornada 1 del Apertura

La Liga Femenil BBVA pondrá en marcha este fin de semana el Torneo Apertura 2026, un campeonato que marcará el inicio de una nueva etapa para el futbol femenil mexicano. Además de estrenar nombre, identidad visual y herramientas tecnológicas, la competencia comenzará con un formato renovado que modificará la forma en que los equipos disputan la fase regular y acceden a la liguilla. La actividad arrancará el viernes 31 de julio con el encuentro entre Cruz Azul y Atlas. A partir de ese momento, los 18 clubes iniciarán un torneo que busca adaptarse a las nuevas exigencias deportivas y comerciales de la liga.

Uno de los principales cambios será la división de los equipos en dos grupos de nueve integrantes. Cada club disputará 14 partidos durante la fase regular: ocho frente a rivales de su mismo sector y seis ante equipos del grupo contrario. La primera jornada se desarrollará durante cuatro días y contará con transmisiones en televisión de paga, streaming y plataformas digitales.

Jornada 1: partidos, horarios y transmisiones Viernes 31 de julio Cruz Azul vs. Atlas Hora: 19:00Transmisión: ViX y redes oficiales de la Liga Femenil BBVA (YouTube, Facebook y TikTok) Sábado 1 de agosto Juárez vs. Pachuca Hora: 17:00Transmisión: Fox Sports, Tubi y Fox One Tigres vs. Puebla Hora: 19:06Transmisión: Fox Sports, Tubi, Fox One y redes oficiales de la Liga Femenil BBVA Xolos vs. Rayadas Hora: 21:10Transmisión: Fox Sports, Tubi y Fox One Domingo 2 de agosto Pumas vs. León Hora: 12:00Transmisión: ViX y redes oficiales de la Liga Femenil BBVA Atlético de San Luis vs. Toluca Hora: 17:00Transmisión: ESPN, Disney+, ViX y redes oficiales de la Liga Femenil BBVA Chivas vs. Querétaro Hora: 17:06Transmisión: Fox Sports, Tubi y Fox One Lunes 3 de agosto Atlante vs. Necaxa Hora: 15:45Transmisión: Redes oficiales de la Liga Femenil BBVA, Fox Sports, Tubi y Fox One Santos vs. América Hora: 19:06Transmisión: Fox Sports, Tubi, Fox One y ViX

Un nuevo formato para la competencia Además del cambio de nombre, la liga estrenará un sistema de clasificación distinto. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a los Cuartos de Final, eliminando la fase de Play-In que se utilizó en campañas recientes. La modificación también responde a la intención de reducir la carga física sobre las futbolistas. Al disminuir el número de jornadas y eliminar varias fechas dobles, los clubes tendrán más margen para planificar viajes, recuperación y compromisos internacionales. Otra de las novedades se presentará en la Final. Si el marcador global termina empatado después de los dos partidos por el título, ya no habrá tiempos extra. El campeonato se definirá directamente mediante una tanda de penales.

Nueva identidad y apuesta tecnológica La transformación también incluye una renovación de imagen. La competencia adoptará oficialmente el nombre de Liga Femenil BBVA y presentará un nuevo logotipo integrado por dos letras “F” estilizadas. Asimismo, contará con un himno exclusivo desarrollado en colaboración con Amazon Music. En el apartado tecnológico, el torneo incorporará el sistema de fuera de lugar semiautomático desde la fase regular. El VAR continuará utilizándose en las fases finales, con el objetivo de fortalecer las decisiones arbitrales y ofrecer mayor precisión en jugadas clave. Con estos cambios, el Apertura 2026 comenzará no solo con nuevos partidos en el calendario, sino también con una estructura distinta que busca definir el rumbo de la competencia en los próximos años.