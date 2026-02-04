Cruz Azul golea 3-0 al Vancouver FC y encamina su pase en la ‘Concachampions’

Cruz Azul dio un golpe de autoridad en la Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup al imponerse con claridad 3-0 al Vancouver FC como visitante, resultado que encamina de manera sólida la eliminatoria para el conjunto celeste de cara al partido de Vuelta, programado para el próximo jueves de febrero a las 7 de la noche.

Desde el arranque, el equipo mexicano mostró una postura dominante, con mayor control del balón y presencia constante en campo rival. Los primeros minutos sirvieron para marcar el ritmo del encuentro, con llegadas por las bandas y presión alta que incomodó al conjunto canadiense.

Agustín Palavecino y José Paradela comenzaron a generar peligro, mientras Gabriel Fernández se convirtió en un referente ofensivo al ganar duelos y fijar a los defensores.

La insistencia de la Máquina rindió frutos al minuto 22, cuando Paradela abrió el marcador con un remate preciso desde el centro del área, colocando el balón en la escuadra izquierda tras una asistencia de Fernández.

El gol terminó por reflejar la superioridad celeste, que ya había generado varias aproximaciones claras en el área rival.

Con la ventaja, Cruz Azul no bajó el ritmo. Vancouver FC intentó reaccionar con centros y jugadas a balón parado, pero la zaga visitante se mostró ordenada y el arquero respondió con seguridad en las pocas llegadas de peligro.

Antes del descanso, al minuto 44, Amaury Morales amplió la ventaja al empujar el balón al fondo de la red tras una jugada dentro del área, firmando el 2-0 que dejó contra las cuerdas al equipo local al término de la primera mitad.