Cruz Azul golea 3-0 al Vancouver FC y encamina su pase en la ‘Concachampions’

Fútbol
/ 4 febrero 2026
    Cruz Azul golea 3-0 al Vancouver FC y encamina su pase en la ‘Concachampions’
    Cruz Azul fue contundente en Canadá y venció 3-0 al Vancouver FC en la Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup, resultado que lo acerca a la siguiente fase. FOTO: MEXSPORT

La Máquina se impuso como visitante con goles de José Paradela, Amaury Morales y Agustín Palavecino en la Ida de la Primera Ronda desde Canadá

Cruz Azul dio un golpe de autoridad en la Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup al imponerse con claridad 3-0 al Vancouver FC como visitante, resultado que encamina de manera sólida la eliminatoria para el conjunto celeste de cara al partido de Vuelta, programado para el próximo jueves de febrero a las 7 de la noche.

Desde el arranque, el equipo mexicano mostró una postura dominante, con mayor control del balón y presencia constante en campo rival. Los primeros minutos sirvieron para marcar el ritmo del encuentro, con llegadas por las bandas y presión alta que incomodó al conjunto canadiense.

Agustín Palavecino y José Paradela comenzaron a generar peligro, mientras Gabriel Fernández se convirtió en un referente ofensivo al ganar duelos y fijar a los defensores.

La insistencia de la Máquina rindió frutos al minuto 22, cuando Paradela abrió el marcador con un remate preciso desde el centro del área, colocando el balón en la escuadra izquierda tras una asistencia de Fernández.

El gol terminó por reflejar la superioridad celeste, que ya había generado varias aproximaciones claras en el área rival.

Con la ventaja, Cruz Azul no bajó el ritmo. Vancouver FC intentó reaccionar con centros y jugadas a balón parado, pero la zaga visitante se mostró ordenada y el arquero respondió con seguridad en las pocas llegadas de peligro.

Antes del descanso, al minuto 44, Amaury Morales amplió la ventaja al empujar el balón al fondo de la red tras una jugada dentro del área, firmando el 2-0 que dejó contra las cuerdas al equipo local al término de la primera mitad.

Para el complemento, el conjunto canadiense adelantó líneas y buscó recortar distancias, generando algunas oportunidades que exigieron a la defensa celeste.

Sin embargo, Cruz Azul supo manejar el partido con inteligencia, aprovechando los espacios que dejó el rival. Las modificaciones desde el banquillo refrescaron al equipo mexicano, que mantuvo el control del encuentro y siguió generando peligro.

El golpe definitivo llegó al minuto 65, cuando Palavecino apareció dentro del área para marcar el tercer tanto con un disparo de derecha, culminando una jugada bien construida y nuevamente con participación de Gabriel Fernández en la asistencia.

El 3-0 terminó por apagar cualquier intento de reacción del Vancouver FC.

En los minutos finales, el partido se tornó más trabado, con faltas y revisiones del VAR, incluida una jugada en la que se descartó un penalti a favor del equipo local.

Aun así, Cruz Azul cerró el encuentro con orden y autoridad, asegurando una ventaja amplia que lo coloca en una posición inmejorable para definir la serie en casa.

Con este resultado, la Máquina se perfila como claro favorito para avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, mientras que el Vancouver FC necesitará una hazaña en el partido de Vuelta para revertir una eliminatoria que quedó muy cuesta arriba tras el contundente triunfo celeste en territorio canadiense.

