Super Bowl LX: casi 1.5 mil millones de alitas y otros alimentos dominan el consumo en Estados Unidos

Según el Chicken Wing Report del National Chicken Council (NCC), los aficionados estadounidenses consumirán aproximadamente 1.48 mil millones de alitas de pollo durante el Super Bowl LX el próximo domingo, cuando los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle se enfrenten en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Esta cifra representa un aumento respecto a ediciones anteriores y consolida a las alitas como el alimento insignia del día del gran juego.

El reporte destaca que la demanda de alitas de pollo ha crecido en el periodo de playoffs y que sus ventas han aumentado con respecto al año pasado, impulsadas tanto por el consumo tradicional como por variaciones de sabor populares, como buffalo, barbacoa, limón y pepper.

