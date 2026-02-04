Super Bowl LX: casi 1.5 mil millones de alitas y otros alimentos dominan el consumo en Estados Unidos

Fútbol Americano
/ 4 febrero 2026
    Las alitas de pollo lideran el consumo de alimentos en Estados Unidos durante el Super Bowl LX, jornada en la que también se dispara la venta de pizza, guacamole, botanas y cerveza entre los aficionados. FOTO: ESPECIAL

El Super Bowl volverá a ser una auténtica fiesta gastronómica en Estados Unidos, con una alta demanda de pizza, guacamole, snacks y cerveza durante el domingo del juego

Según el Chicken Wing Report del National Chicken Council (NCC), los aficionados estadounidenses consumirán aproximadamente 1.48 mil millones de alitas de pollo durante el Super Bowl LX el próximo domingo, cuando los Patriots de New England y los Seahawks de Seattle se enfrenten en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Esta cifra representa un aumento respecto a ediciones anteriores y consolida a las alitas como el alimento insignia del día del gran juego.

El reporte destaca que la demanda de alitas de pollo ha crecido en el periodo de playoffs y que sus ventas han aumentado con respecto al año pasado, impulsadas tanto por el consumo tradicional como por variaciones de sabor populares, como buffalo, barbacoa, limón y pepper.

Tom Brady no apoyará a los Patriots en el Super Bowl LX

Guacamole, pizza, cervezas y snacks en alta demanda

Aunque las alitas lideran el conteo de consumo, otros alimentos también registran altos volúmenes durante el Super Bowl:

Guacamole y aguacate: El guacamole sigue como acompañamiento favorito, con expectativas de fuerte consumo y menores precios del aguacate que podrían impulsar la demanda este año.

Pizzas: La pizza continúa siendo una de las comidas más pedidas en domingo de Super Bowl, con millones de ordenes que acompañan la jornada social.

Chips y snacks salados: Las papas fritas, tortillas y otros snacks para dipear con salsas y dips están entre los favoritos, con cifras significativas de consumo comparables a las alitas.

Cerveza y bebidas: La cerveza también ocupa un lugar central en las reuniones, con estimaciones que superan cientos de millones de galones servidos mientras millones de aficionados siguen el partido.

El consumo de alimentos y bebidas durante el Super Bowl suele convertir al evento en uno de los días de mayor gasto alimentario del año en Estados Unidos, solo detrás del Día de Acción de Gracias, con familias y amigos reunidos alrededor de la televisión y mesas repletas de comida.

