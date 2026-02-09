Cruz Azul presenta oferta por Nicolás Ibáñez y espera respuesta de Tigres

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes, Cruz Azul activó una de sus cartas más relevantes en la búsqueda de un delantero. La directiva celeste presentó una oferta formal por Nicolás Ibáñez y ahora se mantiene a la espera de una respuesta que podría definir el rumbo ofensivo del equipo para el resto del torneo.

El movimiento no es menor si se considera el contexto. La Máquina ha trabajado contra el reloj en los últimos días, consciente de que la falta de un centro delantero con recorrido en la liga ha sido uno de los temas recurrentes en el análisis interno. En ese escenario, el nombre de Ibáñez volvió a tomar fuerza como una alternativa viable para reforzar el ataque en el cierre del periodo de transferencias.

Sin embargo, el panorama no se limita únicamente al interés celeste. Otros clubes han preguntado por la situación del atacante, lo que ha generado un abanico de posibilidades para el argentino naturalizado mexicano. Esta competencia ha añadido presión a una negociación que ya de por sí avanza con tiempos ajustados.