Cruz Azul presenta oferta por Nicolás Ibáñez y espera respuesta de Tigres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La posible salida del delantero depende de la postura de Tigres, mientras el jugador analiza las propuestas con prioridad en un proyecto deportivo que le garantice continuidad
A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes, Cruz Azul activó una de sus cartas más relevantes en la búsqueda de un delantero. La directiva celeste presentó una oferta formal por Nicolás Ibáñez y ahora se mantiene a la espera de una respuesta que podría definir el rumbo ofensivo del equipo para el resto del torneo.
El movimiento no es menor si se considera el contexto. La Máquina ha trabajado contra el reloj en los últimos días, consciente de que la falta de un centro delantero con recorrido en la liga ha sido uno de los temas recurrentes en el análisis interno. En ese escenario, el nombre de Ibáñez volvió a tomar fuerza como una alternativa viable para reforzar el ataque en el cierre del periodo de transferencias.
TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción
Sin embargo, el panorama no se limita únicamente al interés celeste. Otros clubes han preguntado por la situación del atacante, lo que ha generado un abanico de posibilidades para el argentino naturalizado mexicano. Esta competencia ha añadido presión a una negociación que ya de por sí avanza con tiempos ajustados.
De acuerdo con información consultada con el entorno del futbolista, antes de definir cualquier movimiento es indispensable conocer la postura de Tigres. La decisión del club regiomontano será determinante, ya que de su apertura —o no— a una salida dependerá el siguiente paso en la negociación. Hasta ahora, no hay una postura pública clara por parte de la directiva felina.
Ibáñez mantiene contrato vigente con Tigres hasta el 31 de diciembre de 2026 y, de manera administrativa, se encuentra registrado con la categoría Sub 21. Este detalle contractual agrega un componente más a la operación, pues cualquier acuerdo deberá ajustarse tanto a las condiciones del jugador como a los intereses del club propietario de su carta.
Mientras tanto, el delantero analiza con cautela las propuestas que han llegado. La prioridad, según su entorno, es integrarse a un proyecto deportivo que le ofrezca continuidad y un rol protagónico en la cancha. Esa evaluación no se limita al aspecto económico, sino también al plan deportivo y a las oportunidades reales de sumar minutos.
En el caso de Cruz Azul, la necesidad es clara. La ausencia de un ‘9’ con experiencia en la liga ha sido evidente en distintos momentos del torneo, lo que refuerza la idea de apostar por un atacante probado. En ese contexto, Ibáñez aparece como un perfil que encaja por recorrido, conocimiento del medio y capacidad para adaptarse a la exigencia del club.
Con el reloj avanzando y el cierre del mercado cada vez más cerca, las próximas horas serán clave. Cruz Azul ya dio el primer paso; ahora, la respuesta de Tigres y la decisión final del jugador marcarán el desenlace de una negociación que se mantiene abierta.