Cruz Azul va por César Montes: La Máquina apunta al central mexicano para el Apertura 2026

Fútbol
/ 25 febrero 2026
    Cruz Azul va por César Montes: La Máquina apunta al central mexicano para el Apertura 2026
    César Montes, actual defensor del Lokomotiv Moscú y seleccionado mexicano, es uno de los principales objetivos de Cruz Azul para fortalecer su defensa de cara al Apertura 2026. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El club celeste analiza el fichaje del defensor del Lokomotiv Moscú como pieza clave para reforzar su zaga tras el Mundial 2026, en un movimiento que sacudiría el mercado de la Liga MX

Cruz Azul ya comenzó a delinear su estrategia para el mercado de verano tras el Cruz Azul, y uno de los nombres que más suena fuerte en la lista de prioridades es el del central mexicano César Montes, actualmente en el Lokomotiv Moscú.

El defensor de 28 años, pieza importante en la zaga rusa y con amplia experiencia internacional, se ha posicionado como objetivo principal de La Máquina para reforzar la defensa de cara al Apertura 2026.

La directiva celeste, bajo la dirección deportiva de Nicolás Larcamón, habría marcado a Montes como su prioridad para fortalecer el centro de la zaga tras la salida o lesión de piezas clave en esa zona.

El estratega argentino busca un defensor con liderazgo, experiencia en alta competencia y presencia física, cualidades que el “Cachorro” ha demostrado tanto en Europa como con la Selección de fútbol de México.

Aunque el interés es firme, concretar la operación será complejo. Montes tiene contrato con el Lokomotiv Moscú hasta junio de 2029, y el club ruso pagó cerca de 7 millones de euros por su ficha en 2024, por lo que buscará recuperar buena parte de esa inversión antes de dejarlo partir.

El alto salario y los términos contractuales también representan retos adicionales para Cruz Azul.

Además de Cruz Azul, otros clubes mexicanos han mostrado interés por Montes en el pasado reciente, como Club América y Club Deportivo Guadalajara, lo que añade presión en la carrera por ficharlo.

Sin embargo, la apuesta celeste sería esperar a que concluya la participación del central con México en el Mundial 2026 para iniciar las negociaciones formales con el Lokomotiv.

Montes, con experiencia en Europa y desempeñándose de manera consistente, aportaría no solo fortaleza defensiva sino también liderazgo a un Cruz Azul que busca consolidarse como protagonista en la Liga MX de cara al próximo ciclo competitivo.

En caso de concretarse, el fichaje de César Montes sería considerado uno de los movimientos más importantes del mercado de verano y un mensaje claro de las ambiciones deportivas de La Máquina.

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

