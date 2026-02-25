Cruz Azul va por César Montes: La Máquina apunta al central mexicano para el Apertura 2026

Cruz Azul ya comenzó a delinear su estrategia para el mercado de verano tras el Cruz Azul, y uno de los nombres que más suena fuerte en la lista de prioridades es el del central mexicano César Montes, actualmente en el Lokomotiv Moscú.

El defensor de 28 años, pieza importante en la zaga rusa y con amplia experiencia internacional, se ha posicionado como objetivo principal de La Máquina para reforzar la defensa de cara al Apertura 2026.

La directiva celeste, bajo la dirección deportiva de Nicolás Larcamón, habría marcado a Montes como su prioridad para fortalecer el centro de la zaga tras la salida o lesión de piezas clave en esa zona.

El estratega argentino busca un defensor con liderazgo, experiencia en alta competencia y presencia física, cualidades que el “Cachorro” ha demostrado tanto en Europa como con la Selección de fútbol de México.