Cruz Azul vence a Rayados en el BBVA y es líder del Clausura 2026
La Máquina derrotó 2-0 a Monterrey en el Estadio BBVA con goles de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, llegó a 19 puntos y dormirá en la cima de la Liga MX, mientras Rayados quedó noveno y fuera de zona de Liguilla
Cruz Azul dio un golpe de autoridad en la Jornada 8 del Clausura 2026 al imponerse 2-0 a Rayados en el Estadio BBVA de Monterrey, resultado que coloca a La Máquina como líder del torneo con 19 puntos, al menos hasta la próxima fecha.
En contraste, Monterrey se quedó en el noveno sitio de la tabla, fuera de los puestos de Liguilla.
El partido comenzó con intensidad y polémica. Apenas al minuto 8, Stefan Medina cometió penal sobre Gabriel Fernández, pero José Paradela desperdició la oportunidad al fallar su disparo desde los once pasos.
La visita no bajó los brazos y al 17’ encontró recompensa: Carlos Rotondi sacó un derechazo desde fuera del área que se coló pegado al poste izquierdo para el 1-0.
Rayados intentó reaccionar con disparos de Sergio Canales y Luca Orellano, incluso el español estrelló un tiro libre en el larguero al 21’, pero la defensa celeste y el arquero Andrés Gudiño resistieron.
Antes del descanso, ambos equipos intercambiaron faltas y tarjetas, en un cierre de primera parte trabado que mantuvo la ventaja mínima para los capitalinos.
En el complemento, Monterrey empujó con centros y remates de media distancia. Al 55’, un autogol de Luis Cárdenas parecía ampliar la diferencia, pero el VAR anuló la acción.
Sin embargo, al 62’ llegó el segundo tanto definitivo: Agustín Palavecino prendió el balón desde fuera del área y lo colocó raso, junto al poste izquierdo, tras asistencia de Omar Campos.
Los locales movieron su banca con ingresos como Jesús Corona, Uros Djurdjevic y Roberto de la Rosa, generando una lluvia de centros y tiros de esquina en la recta final.
Óliver Torres, Iker Fimbres y Orellano lo intentaron sin éxito, mientras Willer Ditta y Gonzalo Piovi se multiplicaron en defensa. Incluso en el agregado, el VAR revisó una posible pena para Monterrey, pero la decisión fue clara: no hubo penal.
Con este triunfo, Cruz Azul reafirma su candidatura al título y se instala en la cima con 19 unidades, producto de una campaña sólida y efectiva.
Rayados, en cambio, deberá recomponer el camino tras quedar fuera de zona de clasificación en un torneo que comienza a apretar en la parte media de la tabla.