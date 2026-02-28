Cruz Azul vence a Rayados en el BBVA y es líder del Clausura 2026

Cruz Azul dio un golpe de autoridad en la Jornada 8 del Clausura 2026 al imponerse 2-0 a Rayados en el Estadio BBVA de Monterrey, resultado que coloca a La Máquina como líder del torneo con 19 puntos, al menos hasta la próxima fecha.

En contraste, Monterrey se quedó en el noveno sitio de la tabla, fuera de los puestos de Liguilla.

El partido comenzó con intensidad y polémica. Apenas al minuto 8, Stefan Medina cometió penal sobre Gabriel Fernández, pero José Paradela desperdició la oportunidad al fallar su disparo desde los once pasos.

La visita no bajó los brazos y al 17’ encontró recompensa: Carlos Rotondi sacó un derechazo desde fuera del área que se coló pegado al poste izquierdo para el 1-0.

Rayados intentó reaccionar con disparos de Sergio Canales y Luca Orellano, incluso el español estrelló un tiro libre en el larguero al 21’, pero la defensa celeste y el arquero Andrés Gudiño resistieron.

Antes del descanso, ambos equipos intercambiaron faltas y tarjetas, en un cierre de primera parte trabado que mantuvo la ventaja mínima para los capitalinos.