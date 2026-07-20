Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas: así se juega la Jornada 2 del Apertura 2026

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    Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas: así se juega la Jornada 2 del Apertura 2026
    Los encuentros fueron adelantados debido a la participación de Cruz Azul y Toluca en el Campeón de Campeones del próximo fin de semana. FOTO: MEXSPORT

Los cementeros recibirán a Puebla en un duelo entre ganadores, mientras que Pumas visitará a Toluca con la necesidad de recuperarse tras su tropiezo en el debut

La Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 arrancará este martes con dos encuentros adelantados que pondrán en actividad a Cruz Azul, Puebla, Toluca y Pumas. La modificación al calendario responde a la participación de cementeros y escarlatas en el partido por el Campeón de Campeones del próximo fin de semana, por lo que ambos conjuntos intentarán aprovechar esta fecha para sumar unidades antes de enfocarse en ese compromiso.

Cruz Azul vs Puebla: duelo entre ganadores en la Jornada 2 del Apertura 2026

La actividad comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, donde Cruz Azul recibirá a Puebla en un duelo entre equipos que iniciaron el campeonato con victoria. Más tarde, a las 21:00 horas, Toluca enfrentará a Pumas en el Estadio Nemesio Díez, en un choque que presenta panoramas distintos tras la primera jornada.

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Cruz Azul llega con confianza después de protagonizar una de las remontadas más llamativas del arranque del torneo. El conjunto celeste estuvo abajo 2-0 frente al Atlético de San Luis, pero reaccionó en la segunda mitad para imponerse 3-2. Gabriel Fernández descontó desde el punto penal y Jeremy Márquez marcó dos veces, incluido el gol de la victoria en los minutos finales.

Ese resultado permitió a La Máquina iniciar con tres puntos y confirmar la capacidad de respuesta que mostró en momentos complicados del encuentro. Ahora buscará aprovechar la localía para mantenerse entre los equipos que comenzaron el certamen con paso perfecto.

Del otro lado estará Puebla, que también arrancó el Apertura con una victoria, aunque construida desde una propuesta distinta. La Franja derrotó 1-0 a FC Juárez gracias a una anotación tempranera de Ignacio Maestro Puch. Después del gol, el conjunto poblano logró conservar la ventaja mediante una actuación ordenada en defensa.

El partido enfrenta dos estilos que dejaron sensaciones diferentes en la fecha inaugural: la reacción ofensiva de Cruz Azul contra la solidez defensiva mostrada por Puebla.

Toluca vs Pumas: los Diablos quieren seguir sumando en casa

Más tarde, Toluca buscará confirmar el buen inicio que tuvo frente a Chivas. Los dirigidos por Antonio Mohamed vencieron 2-0 al conjunto tapatío con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo, resultado que reforzó las expectativas alrededor de un plantel que aspira a mantenerse en los primeros puestos.

Los Diablos tendrán nuevamente actividad en casa antes de disputar el Campeón de Campeones, por lo que intentarán aprovechar el respaldo de su afición para mantenerse invictos.

Para Pumas, el encuentro representa una oportunidad inmediata de corregir el rumbo. El conjunto universitario sufrió una derrota de 3-0 frente a Pachuca en Ciudad Universitaria durante la primera jornada, resultado que dejó cuestionamientos sobre su funcionamiento defensivo y su producción ofensiva.

Además, los antecedentes recientes tampoco favorecen a los auriazules. En el Clausura 2026, Toluca se impuso 3-2 en un partido donde Pumas tomó ventaja en dos ocasiones, pero no logró sostenerla.

Con cuatro equipos que llegan en circunstancias distintas, la Jornada 2 comenzará antes de lo previsto y ofrecerá una primera prueba para medir si Cruz Azul y Toluca pueden consolidar su arranque ganador o si Puebla y Pumas encuentran la forma de alterar los pronósticos en esta etapa inicial del torneo.

Horarios y transmisión de Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs Pumas

Los dos partidos adelantados de la Jornada 2 podrán seguirse a través de distintas plataformas:

Cruz Azul vs Puebla

Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)Sede: Estadio BanorteTransmisión: ViX Premium

Toluca vs Pumas

Hora: 21:00 (tiempo del centro de México)Sede: Estadio Nemesio DíezTransmisión: Azteca 7 y FOX One

Con cuatro equipos que llegan en circunstancias distintas, la Jornada 2 del Apertura 2026 ofrecerá una primera referencia sobre quiénes pueden consolidar su inicio de torneo y quiénes necesitan ajustar el rumbo desde las primeras semanas de competencia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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