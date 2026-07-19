Falla del VAR en el Pumas vs Pachuca desata polémica, en el inicio del Torneo Apertura 2026

La acción nació tras los reclamos del conjunto universitario por un presunto penal. El silbante acudió al monitor por indicación del VAR, pero el equipo presentó problemas técnicos en el momento de la revisión. Una vez restablecido el sistema, Reynoso Arce concluyó que no existían elementos suficientes para señalar la pena máxima , por lo que el partido continuó sin modificaciones.

Durante el encuentro entre Pumas y Pachuca , la principal polémica surgió por una falla técnica del VAR justo cuando el árbitro Vicente Jassiel Reynoso Arce revisaba una posible mano dentro del área hidalguense. El monitor utilizado para analizar la jugada dejó de funcionar durante varios segundos, obligando a suspender momentáneamente la revisión y generando incertidumbre entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados en el Estadio Olímpico Universitario .

Aunque la decisión arbitral no cambió, la avería del VAR se convirtió en uno de los temas más comentados de la primera jornada del Apertura 2026, al poner en entredicho la confiabilidad de una herramienta que la Liga MX considera fundamental para impartir justicia deportiva.

En lo futbolístico, Pachuca fue ampliamente superior y derrotó 3-0 a Pumas. Salomón Rondón firmó un doblete, mientras que Elías Montiel completó la goleada para darle a los Tuzos sus primeros tres puntos del torneo y el liderato del Apertura 2026 por diferencia de goles.

El resultado representó un inicio inmejorable para Benjamín Mora como entrenador del conjunto hidalguense. Su equipo mostró solidez en todas las líneas, controló el desarrollo del encuentro y aprovechó con contundencia las oportunidades generadas frente al arco universitario.

Para Pumas, la noche terminó con un saldo aún más negativo. Además de la goleada, Esteban Solari fue expulsado al finalizar el partido, por lo que no podrá dirigir desde el banquillo en el siguiente compromiso. El mal desempeño colectivo y la controversia provocada por el VAR terminaron por eclipsar el debut del nuevo proyecto auriazul.

Si bien la falla tecnológica no alteró la determinación final del árbitro, sí dejó al descubierto un aspecto que la Liga MX deberá atender con urgencia. En un torneo donde el VAR tiene un papel determinante, incidentes de este tipo reabren el debate sobre la fiabilidad del sistema en encuentros de alta exigencia.