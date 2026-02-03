¿Cuándo fue la última vez que Santos Laguna participó en la Concacaf Champions Cup?

Este martes 3 de febrero de 2026 se pone en marcha una nueva edición de la Concacaf Champions Cup, el certamen que reúne a los clubes más representativos de la región. La Liga MX tendrá presencia desde las primeras jornadas con equipos como Tigres, Pumas, América, Monterrey y Cruz Azul, que comenzarán su camino en diferentes instancias del torneo internacional.

Con el inicio de la competencia, también se reactiva la conversación sobre los clubes mexicanos que no aparecen en esta edición. Entre ellos se encuentra Santos Laguna, cuya última participación en el máximo torneo de clubes de la Concacaf ocurrió hace cuatro años, en 2022, cuando los Guerreros alcanzaron los octavos de final.

En aquella edición, el conjunto lagunero se midió al CF Montréal de la MLS en una serie que terminó siendo breve, pero significativa. El primer capítulo se disputó el 15 de febrero en el Estadio Corona. Santos logró sacar ventaja en casa en un encuentro de pocas oportunidades claras. Cuando el empate parecía definitivo, Jesús Ocejo apareció en los minutos finales para empujar el balón al fondo de la red y darle el triunfo 1-0 al equipo local.