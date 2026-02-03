¿Cuándo fue la última vez que Santos Laguna participó en la Concacaf Champions Cup?
Su última participación se remonta a 2022, cuando fue eliminado en los octavos de final por CF Montréal tras una serie que se definió en Canadá
Este martes 3 de febrero de 2026 se pone en marcha una nueva edición de la Concacaf Champions Cup, el certamen que reúne a los clubes más representativos de la región. La Liga MX tendrá presencia desde las primeras jornadas con equipos como Tigres, Pumas, América, Monterrey y Cruz Azul, que comenzarán su camino en diferentes instancias del torneo internacional.
Con el inicio de la competencia, también se reactiva la conversación sobre los clubes mexicanos que no aparecen en esta edición. Entre ellos se encuentra Santos Laguna, cuya última participación en el máximo torneo de clubes de la Concacaf ocurrió hace cuatro años, en 2022, cuando los Guerreros alcanzaron los octavos de final.
En aquella edición, el conjunto lagunero se midió al CF Montréal de la MLS en una serie que terminó siendo breve, pero significativa. El primer capítulo se disputó el 15 de febrero en el Estadio Corona. Santos logró sacar ventaja en casa en un encuentro de pocas oportunidades claras. Cuando el empate parecía definitivo, Jesús Ocejo apareció en los minutos finales para empujar el balón al fondo de la red y darle el triunfo 1-0 al equipo local.
La historia fue distinta en el partido de vuelta, jugado el 23 de febrero en Canadá. CF Montréal mostró mayor contundencia y aprovechó sus momentos para inclinar la serie a su favor. Romell Quioto marcó el primer gol que igualó el global, Djordje Mihailovic amplió la ventaja y, más adelante, Ismaël Koné cerró el marcador para un 3-0 que dejó fuera a Santos Laguna con un acumulado de 3-1.
Esa eliminación significó el cierre del camino internacional para los Guerreros en la Concacaf Champions League, nombre que el torneo utilizaba en ese momento. Desde entonces, el club no ha vuelto a competir en el plano continental.
El contexto de aquella serie estuvo marcado también por la situación en el cuerpo técnico. Santos era dirigido por Pedro Caixinha, quien había regresado al banquillo lagunero para el Clausura 2022. Días antes del encuentro decisivo, el estratega portugués dio positivo por COVID-19, lo que le impidió viajar y dirigir el partido de vuelta desde la zona técnica.
Tras la derrota en Montreal, la etapa de Caixinha al frente del equipo llegó a su fin, cerrando un periodo complicado tanto en la liga como a nivel internacional. Mientras la Champions Cup 2026 arranca con nuevos aspirantes al título, Santos Laguna observa desde la distancia, con su última experiencia continental aún como referencia más reciente.
Con información de El Siglo de Torreón