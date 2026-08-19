¿Cuándo juega Saltillo Soccer? Este es su calendario para la Liga Premier A 2026-27

El regreso de Saltillo Soccer a la Liga Premier A ya tiene fechas, rivales y escenarios definidos. El conjunto saltillense disputará la temporada 2026-2027 dentro del Grupo 1, con un calendario de 28 jornadas que comenzará a finales de agosto y tendrá su última fecha en abril del próximo año. La Doble S tendrá al Estadio Olímpico Francisco I. Madero como su principal escenario durante la campaña y comenzará su recorrido en casa, con un partido que tiene un antecedente reciente frente a su rival.

El sábado 29 de agosto, Saltillo Soccer recibirá a La Tribu de Ciudad Juárez a las 17:00 horas, en el Olímpico, para abrir oficialmente su participación. El encuentro ya fue confirmado por el club y será el reencuentro entre dos equipos que disputaron la final de la temporada anterior en la Liga TDP.

Después del debut, los saltillenses tendrán que salir de casa para enfrentar al Real Apodaca, el domingo 30 de agosto a las 17:00 horas, en la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano. La Jornada 3 volverá a llevar al equipo al Olímpico, donde enfrentará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas. Una semana después llegará otra salida, esta vez frente a FC Santiago, el viernes 11 de septiembre a las 18:00 horas en La Capilla Soccer Park, en Allende, Nuevo León.

LOS PARTIDOS QUE DESTACAN EN LA PRIMERA VUELTA Dentro del calendario aparecen varios compromisos que pueden marcar el rumbo del equipo durante la primera parte de la temporada. Uno de ellos será el enfrentamiento contra Héroes de Zaci, programado para el sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas en el Olímpico Francisco I. Madero. También destaca la visita a Mineros de Fresnillo, el sábado 26 de septiembre a las 11:00 horas, en el Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas. Otro de los desplazamientos importantes será ante Vaqueros de Reynosa, el sábado 3 de octubre a las 19:00 horas, en el Polideportivo de Reynosa. El 17 de octubre, Saltillo Soccer regresará a casa para enfrentar a ACF Zapotlanejo, a las 17:00 horas en el Olímpico. En la recta final de la primera vuelta aparecerán duelos ante Cañoneros FC, Artesanos Metepec, Club de Ciervos, Real Refineros CDS y Halcones Negros. Uno de los compromisos de mayor interés será nuevamente ante La Tribu de Ciudad Juárez, ahora en territorio fronterizo. El partido está contemplado para la Jornada 14, con Saltillo Soccer como visitante en el Estadio 8 de Diciembre.

LA SEGUNDA VUELTA COMENZARÁ EN ENERO Después del cierre de la primera parte del torneo, Saltillo Soccer retomará la actividad en enero de 2027. El calendario contempla que los Coyotes vuelvan a medirse con sus rivales del Grupo 1 durante otras 14 jornadas. En esta segunda parte aparecen partidos como la visita de UAT a Saltillo, el duelo ante Mineros de Fresnillo, así como encuentros contra Vaqueros de Reynosa, Artesanos Metepec, Real Refineros y Halcones Negros. El conjunto saltillense también tendrá que realizar nuevamente algunos de los viajes más largos de la competencia, entre ellos los correspondientes a Ciudad Juárez, Zacatecas, Reynosa y otras plazas del grupo. LOS PARTIDOS DE LA DOBLE S QUE HAY QUE MARCAR 29 de agosto — 17:00 horas Saltillo Soccer vs. La Tribu de Ciudad Juárez Estadio Olímpico Francisco I. Madero, Saltillo. 5 de septiembre — 17:00 horas Saltillo Soccer vs. Universidad Autónoma de Tamaulipas Estadio Olímpico Francisco I. Madero, Saltillo. 19 de septiembre — 17:00 horas Saltillo Soccer vs. Héroes de Zaci Estadio Olímpico Francisco I. Madero, Saltillo. 3 de octubre — 19:00 horas Vaqueros Reynosa vs. Saltillo Soccer Polideportivo de Reynosa, Tamaulipas. 17 de octubre — 17:00 horas Saltillo Soccer vs. ACF Zapotlanejo Estadio Olímpico Francisco I. Madero, Saltillo. Noviembre — Jornada 14 La Tribu de Ciudad Juárez vs. Saltillo Soccer Estadio 8 de Diciembre, Ciudad Juárez. Febrero de 2027 — Jornada 21 ACF Zapotlanejo vs. Saltillo Soccer Municipal Miguel Hidalgo, Zapotlanejo. El calendario establece las fechas de la Jornada 21 para el 19 y 20 de febrero. 10 de abril de 2027 — Jornada 28 Saltillo Soccer vs. Guerreros de Autlán Estadio Olímpico Francisco I. Madero, Saltillo.

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EL CIERRE SERÁ EN SALTILLO La fase regular llegará a su fin el 10 de abril de 2027, cuando Saltillo Soccer reciba a Guerreros de Autlán en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero. De esta manera, la Doble S tendrá 28 jornadas para buscar su clasificación a la siguiente fase, con un calendario que alternará encuentros en Saltillo y visitas a distintas plazas del Grupo 1. El calendario también contempla actividad de fase final después de la temporada regular, aunque la participación de Saltillo Soccer dependerá de su posición al término de las 28 jornadas. Para la afición saltillense, la primera fecha ya está marcada: sábado 29 de agosto, 17:00 horas, Estadio Olímpico. Será el punto de partida de una temporada que llevará nuevamente futbol profesional a la cancha de Francisco I. Madero.