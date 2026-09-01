De Herrera a Santiago Giménez: Porto, el club europeo con más mexicanos

La llegada de Santiago Giménez al FC Porto no solo representa un nuevo capítulo en la carrera europea del delantero mexicano. Su incorporación también amplía una relación que el club portugués ha construido con futbolistas de México durante más de una década. Con el arribo de Giménez, procedente del AC Milan, el Porto llegó a ocho jugadores mexicanos vinculados con su institución, una cifra que le permite mantenerse como el equipo europeo que más futbolistas mexicanos ha tenido en sus filas, por delante del PSV Eindhoven, que suma siete.

El atacante se incorporó al conjunto portugués mediante un préstamo hasta el 30 de junio de 2027, con una opción para convertir el movimiento en una transferencia definitiva. El acuerdo contempla además que dicha opción se vuelva obligatoria si se cumplen determinadas condiciones. Para Giménez, el cambio representa una nueva etapa después de haber jugado en el Feyenoord de Países Bajos y el Milan de Italia. Ahora tendrá la oportunidad de continuar su trayectoria en la Liga de Portugal y, al mismo tiempo, entrar en una lista que comenzó a formarse en 2013.

UNA HISTORIA QUE COMENZÓ CON HERRERA Y REYES El vínculo entre el Porto y los futbolistas mexicanos comenzó con Héctor Herrera y Diego Reyes, quienes llegaron al club en 2013 después de sus pasos por Pachuca y América, respectivamente. Herrera tuvo una larga permanencia en Portugal. Durante seis temporadas defendió la camiseta de los Dragones, llegó a ser capitán y disputó más de 200 partidos antes de continuar su carrera en España. Un año después, Raúl Gudiño se incorporó a la estructura del Porto. El guardameta tuvo principalmente participación con el equipo B y posteriormente continuó su carrera mediante cesiones.

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En 2015 se sumaron tres nombres más: Miguel Layún, Jesús Manuel Corona y Omar Govea. Layún y Corona tuvieron presencia con el primer equipo, aunque fue el ‘Tecatito’ quien consiguió una de las estancias más prolongadas de un mexicano en el club. Corona permaneció hasta enero de 2022 y superó los 280 partidos con el Porto antes de marcharse al Sevilla. Govea, mientras tanto, desarrolló buena parte de su etapa con el equipo B. La lista llegó a siete en la temporada 2023-24, cuando Jorge Sánchez arribó cedido por el Ajax. El lateral disputó una campaña en Portugal y posteriormente regresó a México para incorporarse a Cruz Azul. Ahora, Giménez se convierte en el octavo mexicano relacionado con la institución.

EL PORTO SUPERA AL PSV El registro coloca al Porto por encima del PSV Eindhoven, que suma siete mexicanos. La historia del conjunto neerlandés comenzó en 2006 con Carlos Salcido y continuó con Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Érick Gutiérrez y Richard Ledezma. El caso de Ledezma tiene una particularidad: nació en Phoenix, Arizona, pero cuenta con nacionalidad mexicana por nacimiento debido a sus padres y desde 2026 representa a la Selección Mexicana. Detrás del Porto y PSV aparece el Villarreal con seis mexicanos, mientras que Atlético de Madrid, Real Oviedo, Espanyol y Dundee FC cuentan con cinco. La presencia mexicana también forma parte de la historia de clubes como Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y West Ham, todos con cuatro jugadores vinculados. Con Giménez, el Porto mantiene el primer lugar de este recuento y suma un nuevo nombre a una relación que comenzó hace 13 años. El delantero tendrá ahora la tarea de escribir su propia etapa en el Estádio do Dragão.