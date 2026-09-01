Erik Lira al Mónaco: Cruz Azul confirma que la negociación está casi cerrada

Erik Lira está cerca de dejar Cruz Azul para comenzar una nueva etapa en el futbol europeo. La negociación entre La Máquina y el AS Mónaco avanzó de manera positiva y los principales puntos de la transferencia ya estarían definidos, por lo que el mediocampista mexicano se encuentra a la espera de que se resuelvan los últimos detalles. El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, confirmó que el movimiento está prácticamente concretado y recordó que el club tenía un compromiso con el futbolista para apoyarlo si recibía una propuesta que le permitiera cumplir su objetivo de jugar en Europa.

“Sobre todo fue un compromiso con Erik de que lo íbamos a apoyar si venía una oferta para Europa, que era su ilusión de jugar en Europa y adelante”, explicó el directivo.

ACUERDO ECONÓMICO ENTRE CRUZ AZUL Y MÓNACO De acuerdo con información de Jugando Claro, ambas instituciones ya alcanzaron un entendimiento en los aspectos económicos y en las condiciones de la transferencia. Las conversaciones se extendieron más de lo previsto debido a las diferencias entre los clubes, pero la directiva celeste consiguió mejorar los términos iniciales. “Sí nos tardamos algo precisamente por estar rebotando en una negociación, pero desde mi punto de vista mejoramos mucho las condiciones. Tal vez hubiésemos querido otras, pero nos sentimos tranquilos”, señaló Velázquez. De esta manera, la negociación entró en su etapa final y solamente quedan algunos trámites para que Lira pueda incorporarse al conjunto del Principado.

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LA PLAZA DE EXTRANJERO RETRASA EL FICHAJE El principal obstáculo para cerrar de inmediato la operación es la falta de una plaza disponible para un futbolista extracomunitario en el plantel del Mónaco. Velázquez explicó que esta situación había impedido que el jugador pudiera completar el proceso de incorporación. Sin embargo, el club francés liberó una plaza, lo que permitió avanzar en las conversaciones. Una de las posibilidades para generar ese espacio es la salida del delantero estadounidense Folarin Balogun, cuyo eventual traspaso al futbol inglés abriría el lugar necesario para registrar a Lira. “Al final tampoco él tenía plaza, ahorita está liberando y pues ya se está concretando”, comentó Velázquez.

LIRA VIAJARÍA A FRANCIA Con el mercado de fichajes francés cerca de su cierre, el tiempo se convirtió en otro factor para completar la operación. La previsión es que Lira viaje a territorio europeo para continuar con el proceso. Una vez en Mónaco, el mexicano deberá realizar los exámenes médicos y las evaluaciones físicas antes de firmar el contrato que formalizará su llegada al club. Lira dejará Cruz Azul después de consolidarse como uno de los elementos importantes del mediocampo celeste. Ahora, si los últimos trámites se completan, tendrá su primera experiencia en Europa y la posibilidad de competir en la Ligue 1. Con información de Claro Sports

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