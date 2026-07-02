Conmoción en el futbol: muere en tiroteo el arquero palestino Saleem Al-Ashqar; recién casado y esperando a su primer hijo

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    Conmoción en el futbol: muere en tiroteo el arquero palestino Saleem Al-Ashqar; recién casado y esperando a su primer hijo
    El arquero palestino se encontraba en la zona de Al-Qarara cuando fue alcanzado por disparos procedentes de fuego de artillería FOTOS: ESPECIAL
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El portero falleció a los 32 años en el sur de Gaza; Organizaciones deportivas y el Club Deportivo Palestino denunciaron que murió por disparos del ejército israelí

La muerte del futbolista palestino Saleem Al-Ashqar, de 32 años, ha provocado conmoción dentro y fuera del mundo del deporte. El guardameta, que defendía los colores del Khadamat Khan Younis, perdió la vida en el sur de la Franja de Gaza, un hecho que ha generado múltiples reacciones debido a las circunstancias que rodearon su fallecimiento y a la difícil situación que atravesaba su familia.

Uno de los aspectos que más ha impactado es que Al-Ashqar se había casado apenas cinco meses antes de su muerte y su esposa se encuentra embarazada del primer hijo de la pareja.

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La noticia fue confirmada por el Club Deportivo Palestino, institución que emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento del arquero y señaló que, de acuerdo con la información disponible, murió por disparos atribuidos al ejército israelí.

”El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida a manos del ejército israelí. Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para todo un pueblo”, expresó la institución.

Además de enviar sus condolencias a la familia del futbolista, el club hizo un llamado a la justicia y a la paz para el pueblo palestino, en medio del conflicto que continúa afectando a la región.

De acuerdo con la Asociación Palestina de Futbol y la agencia WAFA, Saleem Al-Ashqar falleció el 29 de junio de 2026, durante un tiroteo registrado en la localidad de Al-Qarara, al sur de Gaza.

El portal Centro de Información Palestino lamentó el fallecimiento del arquero y destacó el contraste entre la celebración de la Copa Mundial de 2026 y la realidad que enfrenta el deporte palestino.

”Mientras el mundo mira el Mundial, el futbol palestino sigue enterrando a sus deportistas”, publicó el organismo.

UNA DESTACADA TRAYECTORIA EN EL BALOMPIÉ

Saleem Al-Ashqar fue un portero profesional de la Primera División Palestina que construyó una destacada trayectoria en el futbol de Gaza. A lo largo de su carrera defendió las porterías del Khadamat Khan Younis, Al-Aqsa y Al-Musaddar, consolidándose como uno de los arqueros reconocidos del campeonato local.

Diversos testimonios señalaron que el guardameta recibió disparos cuando intentaba conseguir agua para su esposa, quien está embarazada del primer hijo de ambos.

Su historia personal ha conmovido especialmente porque contrajo matrimonio en febrero de 2026, apenas cinco meses antes de su fallecimiento, cuando la pareja comenzaba una nueva etapa de su vida con la llegada de su primer bebé.

Otro dato difundido por AJ+ es que Saleem Al-Ashqar era el único hijo varón de una familia integrada por siete hermanas, una circunstancia que ha incrementado el impacto de su muerte entre quienes han seguido su historia.

El fallecimiento del arquero se suma a la larga lista de víctimas que ha dejado el conflicto en Gaza y ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto que la violencia tiene sobre el deporte y sus protagonistas, incluso mientras el resto del mundo mantiene su atención en la disputa de la Copa Mundial de 2026.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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