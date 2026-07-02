Conmoción en el futbol: muere en tiroteo el arquero palestino Saleem Al-Ashqar; recién casado y esperando a su primer hijo

Uno de los aspectos que más ha impactado es que Al-Ashqar se había casado apenas cinco meses antes de su muerte y su esposa se encuentra embarazada del primer hijo de la pareja .

La muerte del futbolista palestino Saleem Al-Ashqar , de 32 años , ha provocado conmoción dentro y fuera del mundo del deporte. El guardameta, que defendía los colores del Khadamat Khan Younis , perdió la vida en el sur de la Franja de Gaza, un hecho que ha generado múltiples reacciones debido a las circunstancias que rodearon su fallecimiento y a la difícil situación que atravesaba su familia.

La noticia fue confirmada por el Club Deportivo Palestino, institución que emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento del arquero y señaló que, de acuerdo con la información disponible, murió por disparos atribuidos al ejército israelí.

”El Club Deportivo Palestino lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Saleem Al-Ashqar, arquero palestino de 32 años que defendía los colores del Khadamat Khan Younis y que perdió la vida a manos del ejército israelí. Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para todo un pueblo”, expresó la institución.

Además de enviar sus condolencias a la familia del futbolista, el club hizo un llamado a la justicia y a la paz para el pueblo palestino, en medio del conflicto que continúa afectando a la región.

De acuerdo con la Asociación Palestina de Futbol y la agencia WAFA, Saleem Al-Ashqar falleció el 29 de junio de 2026, durante un tiroteo registrado en la localidad de Al-Qarara, al sur de Gaza.

El portal Centro de Información Palestino lamentó el fallecimiento del arquero y destacó el contraste entre la celebración de la Copa Mundial de 2026 y la realidad que enfrenta el deporte palestino.

”Mientras el mundo mira el Mundial, el futbol palestino sigue enterrando a sus deportistas”, publicó el organismo.

UNA DESTACADA TRAYECTORIA EN EL BALOMPIÉ

Saleem Al-Ashqar fue un portero profesional de la Primera División Palestina que construyó una destacada trayectoria en el futbol de Gaza. A lo largo de su carrera defendió las porterías del Khadamat Khan Younis, Al-Aqsa y Al-Musaddar, consolidándose como uno de los arqueros reconocidos del campeonato local.

Diversos testimonios señalaron que el guardameta recibió disparos cuando intentaba conseguir agua para su esposa, quien está embarazada del primer hijo de ambos.

Su historia personal ha conmovido especialmente porque contrajo matrimonio en febrero de 2026, apenas cinco meses antes de su fallecimiento, cuando la pareja comenzaba una nueva etapa de su vida con la llegada de su primer bebé.