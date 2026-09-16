¡Debut con gol! Armando González anota con Olympiacos en la Europa League

En su primer partido dentro de una competencia europea, González recibió la confianza del técnico Imanol Alguacil y apareció como titular. El atacante respondió en un momento importante del encuentro, pues su anotación permitió que el Olympiacos llegara al descanso con el marcador igualado.

El delantero mexicano Armando “Hormiga” González tuvo un debut productivo en la UEFA Europa League, al marcar el gol que permitió al Olympiacos recuperar el rumbo ante el Jagiellonia Białystok y encaminar una remontada que terminó con triunfo de 2-1 para el conjunto griego.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales. Al minuto 20, Kajetan Szmyt adelantó al Jagiellonia después de recibir un pase de Nik Prelec dentro del área. El futbolista polaco controló el balón y definió con la pierna izquierda para poner el 1-0.

Olympiacos tuvo que aumentar la presión en busca del empate y González comenzó a participar con mayor frecuencia en las acciones ofensivas. El mexicano intentó generar peligro desde fuera del área y también tuvo una oportunidad dentro de la zona de definición, obligando al guardameta Slawomir Abramowicz a intervenir.

La insistencia encontró recompensa poco antes del descanso.

Al minuto 43, tras un tiro de esquina, el balón tuvo varios contactos dentro del área hasta quedar a disposición de González. El delantero siguió la jugada y, atento al rebote, remató con la pierna derecha desde corta distancia para marcar el 1-1.

El gol significó también el primer tanto del mexicano en su debut dentro de la Europa League, después de incorporarse al conjunto griego y comenzar a sumar minutos en el futbol europeo.

González permaneció en el terreno de juego durante los primeros minutos del segundo tiempo. Al 62’, Alguacil decidió realizar un cambio y el mexicano dejó su lugar para que ingresara el ucraniano Roman Yaremchuk.

La sustitución terminó teniendo incidencia en el resultado. A seis minutos del final, Yaremchuk apareció dentro del área para completar la remontada. Remo Freuler envió un centro y el atacante ucraniano ganó la posición para conectar un remate de cabeza que venció al arquero del Jagiellonia.