Santi rompe la sequía con Porto; Armando León firma doblete y Hormiga se va sin gol

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    Santi rompe la sequía con Porto; Armando León firma doblete y Hormiga se va sin gol
    Santiago Giménez estrenó su cuenta con Porto, Armando León marcó dos veces para Osijek y la Hormiga González no pudo anotar con Olympiacos. FOTO: X

Portugal y Croacia dejaron festejos mexicanos, mientras Olympiacos cayó en casa con González como titular durante 67 minutos

Santiago Giménez volvió a gritar gol, Armando León firmó un doblete ante uno de los grandes de Croacia y Armando “Hormiga” González sumó minutos sin marcar.

La actividad de los delanteros mexicanos en Europa este sábado dejó festejos en Portugal y territorio croata, pero también una derrota para el atacante del Olympiacos en la Superliga de Grecia.

El resultado más esperado llegó con Santi, quien se estrenó como goleador del Porto en la victoria 4-1 sobre Casa Pia, correspondiente a la sexta jornada de la Primeira Liga.

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El mexicano convirtió un penal al minuto 91’ y puso cifras definitivas a una remontada que permitió a los Dragones cerrar con autoridad su visita al Estadio Municipal de Rio Maior.

Santiago Giménez vuelve al gol con Porto

El exjugador de Cruz Azul ingresó al minuto 62 en lugar de André Silva y aprovechó el cierre del encuentro para reencontrarse con las redes, después de su última anotación con el Milan.

Su primer festejo en Portugal representa un impulso en el comienzo de una etapa en la que busca recuperar continuidad y protagonismo dentro del área.

El partido había comenzado cuesta arriba para los visitantes. Henrique Araújo adelantó a Casa Pia desde el punto penal al 43, pero André Silva igualó al 49’.

Después del descanso, Jakub Kiwior consumó la remontada al 60, asistido por Gabri Veiga, y Borja Sainz amplió la diferencia al 67, antes del cobro del delantero mexicano.

Giménez respondió así después de participar durante 18 minutos en la derrota 0-2 frente al Manchester City en la Champions League.

Ahora pudo acompañar los minutos con una anotación: un paso necesario para competir por más oportunidades en el ataque del conjunto dirigido por Francesco Farioli.

Armando León castiga al Dinamo Zagreb

En Croacia, Armando León protagonizó otra de las actuaciones destacadas del futbol mexicano en el extranjero.

El atacante convirtió dos goles en el triunfo 4-2 del Osijek sobre Dinamo Zagreb, dentro de la jornada siete, y elevó a cinco su cuenta personal en el campeonato.

León abrió el marcador al minuto 12 con un cabezazo tras un centro desde la derecha. Se elevó cerca del área chica y cruzó el remate hacia el segundo poste, dejando sin respuesta al guardameta.

Al 34 volvió a aparecer dentro del área para completar una transición ofensiva y firmar su doblete antes del descanso.

La victoria colocó al Osijek en la cima con 15 puntos, por delante de los 13 del Hajduk Split, aunque con un partido más.

El aporte del mexicano resultó determinante ante un rival de referencia en el futbol croata y reforzó su peso dentro de la ofensiva de su equipo.

Su recorrido también distingue esta actuación. Formado en la estructura del Pachuca y con paso por Alebrijes de Oaxaca y León, el delantero encontró en Europa una ruta para desarrollar su carrera.

Tras jugar en el futbol de Andorra con Santa Coloma, ahora traslada esa experiencia a la máxima categoría de Croacia.

La Hormiga juega 67 minutos y se queda sin gol

En Grecia, Armando González fue titular en la derrota 0-1 del Olympiacos ante OFI Creta, disputada en el Estadio Georgios Karaiskakis por la cuarta jornada.

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El mexicano permaneció en el campo hasta el minuto 67, cuando Roman Yaremchuk ocupó su lugar, sin que pudiera hacerse presente en el marcador.

La Hormiga registró intentos al 45+2 y al 54, pero no logró romper el cero. Kenan Kodro anotó el único tanto al 66, con asistencia de Nikolaos Athanasiou, apenas antes del relevo del mexicano. Olympiacos buscó la igualada durante el tramo final, aunque terminó sin recompensa frente a su afición.

Para los tres, el próximo reto será sostener minutos y convertir sus oportunidades en goles para sus clubes.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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