Del Saltillo Soccer al León: Salvador ‘Rayo’ Medina busca llegar a la Liga MX

Salvador “Rayo” Medina tendrá la oportunidad de acercarse al máximo circuito del futbol mexicano. Saltillo Soccer anunció en sus redes sociales que el delantero entrenará esta semana con el Club León, con la intención de ganarse un lugar en el equipo de la Liga MX. “UUUUY, RUMBO A LA FIERA”, publicó el conjunto saltillense al dar a conocer la noticia, acompañado de un mensaje de apoyo para su jugador: “¡Mucho éxito, Rayo!”. La institución informó que Medina trabajará durante estos días con el cuadro esmeralda para buscar una oportunidad en su plantel.

El llamado llega después de que el atacante se consolidara como uno de los principales referentes ofensivos de los Coyotes. Durante la temporada 2026-2027, en la que Saltillo Soccer participa en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Futbol, Medina ha mantenido su presencia en el ataque y ha respondido con anotaciones. Uno de sus partidos más destacados en la campaña ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando marcó un doblete en el empate 2-2 frente a Héroes de Zaci. Después de igualar en el tiempo reglamentario, Saltillo Soccer consiguió el punto extra en la tanda de penales.

La oportunidad con León también está respaldada por sus números de la campaña anterior, en la que terminó como el máximo goleador del equipo con 20 anotaciones durante la temporada regular. A esa producción sumó nueve asistencias en la primera vuelta del campeonato, mostrando también su capacidad para generar oportunidades para sus compañeros. Medina dejó otra marca para la institución en mayo de 2026, cuando anotó el gol número 800 en la historia de Saltillo Soccer. El registro llegó apenas un año después de que también consiguiera el tanto 700 de la franquicia. Con estos antecedentes, el atacante buscará aprovechar la oportunidad en León y demostrar sus condiciones ante el cuerpo técnico. La estancia de esta semana será importante para que el club evalúe su desempeño y determine si puede incorporarse al equipo. Por ahora, Saltillo Soccer le deseó éxito en esta nueva etapa, mientras “El Rayo” intenta convertir la invitación en un paso hacia el futbol de Primera División.