Dieter Villalpando admite apuestas: qué dijo y qué se sabe del caso

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    Dieter Villalpando admite apuestas: qué dijo y qué se sabe del caso
    El mediocampista de Tepatitlán afirmó que sus apuestas corresponden al beisbol y al futbol americano. FOTO: MEXSPORT

Cristian Rey difundió mensajes atribuidos al jugador de Tepatitlán, quien respondió con una apuesta de Yankees y explicó su postura

Dieter Villalpando reconoció haber realizado apuestas deportivas tras la polémica con Cristian Rey. El mediocampista de Tepatitlán, de la Liga de Expansión MX, aseguró que apuesta en beisbol y futbol americano, mientras rechazó las insinuaciones sobre otras conductas.

El caso estalló entre el 2 y el 3 de septiembre, cuando el creador de contenido difundió capturas de conversaciones atribuidas al futbolista. Según Rey, el exjugador de Chivas llevaba más de un año solicitando acceso a sus grupos privados de pronósticos.

La discusión comenzó por un pronóstico gratuito fallido. Rey sostuvo que Villalpando le reclamó por perder dinero y pidió públicamente la intervención de la Liga de Expansión, al considerar que el episodio perjudicaba la imagen del torneo.

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En los mensajes publicados se lee: “He apostado como 5, 6 veces y las he perdido”. También aparecen reproches del jugador por exhibir conversaciones privadas y su argumento de que esas publicaciones no provocarían que lo despidieran.

Reportes de Radio Fórmula y Soy Futbol señalan que las conversaciones incluyen pérdidas por 150 mil pesos en dos días. La cifra procede de los mensajes difundidos y no de una investigación oficial sobre sus movimientos financieros.

Villalpando contestó desde Instagram con una captura de una apuesta relacionada con los Yankees. Afirmó que le gusta apostar en beisbol y americano, se burló de los pronósticos de Rey y rechazó que eso significara participar en otras irregularidades.

En cuanto a las sanciones, FIFA prohíbe a futbolistas, árbitros y dirigentes apostar, directa o indirectamente, en partidos, competiciones o actividades relacionadas con el futbol. Esa disposición no equivale a una prohibición general de apostar en cualquier deporte.

Por ello, reconocer apuestas en beisbol o futbol americano no demuestra por sí mismo una infracción a esa regla ni un amaño. Para determinar responsabilidades se necesita establecer qué apostó y si existió una conducta prohibida.

Al cierre de este 3 de septiembre, no se había anunciado una sanción oficial contra Villalpando por este caso. Tampoco había evidencia pública concluyente de apuestas suyas en futbol o de manipulación de partidos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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