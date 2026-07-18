¿Dónde ver España vs Argentina? Horario y transmisión de la Final del Mundial 2026

Después de más de un mes de competencia y 103 partidos celebrados en Canadá, Estados Unidos y México, la Copa del Mundo 2026 llegará a su fin este domingo 19 de julio con un enfrentamiento inédito por el título. España y Argentina se medirán en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey para definir al nuevo campeón del futbol mundial. La final reunirá a dos selecciones que han sido protagonistas durante todo el torneo. Por un lado, España buscará conquistar su segundo campeonato mundial y volver a levantar el trofeo 16 años después de su consagración en Sudáfrica 2010. Del otro lado estará Argentina, vigente campeona del mundo, que intentará convertirse en bicampeona tras el título conseguido en Catar 2022.

El encuentro también representa un choque generacional. Lionel Messi, referente de la selección argentina y uno de los futbolistas más influyentes de las últimas décadas, tendrá enfrente a Lamine Yamal, una de las principales figuras de la nueva generación española. España llega a la final tras superar 2-0 a Francia en semifinales. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente destacó por su orden defensivo a lo largo de la competencia y logró contener a una de las ofensivas más productivas del torneo para asegurar su regreso a una final mundialista.

Argentina, por su parte, avanzó luego de vencer 2-1 a Inglaterra en un duelo que le permitió alcanzar su tercera final consecutiva en Copas del Mundo. Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la Albiceleste ha mantenido la base del equipo campeón y buscará cerrar un nuevo ciclo exitoso con otro trofeo. El partido también tendrá un antecedente histórico particular. España y Argentina solo se han enfrentado una vez en una Copa del Mundo. Fue en la fase de grupos de Inglaterra 1966, cuando los sudamericanos se impusieron 2-1 y avanzaron a la siguiente ronda, mientras que los españoles quedaron eliminados. En la víspera de la final, la selección española tuvo que modificar sus actividades debido a las condiciones climáticas en Nueva Jersey. Una tormenta obligó a cancelar el entrenamiento programado para este sábado, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos en Estados Unidos. La Real Federación Española de Futbol informó que los jugadores permanecieron en las instalaciones de entrenamiento realizando trabajo físico y una sesión de activación en el gimnasio. Durante la semana también surgieron dudas sobre el estado físico de Pedro Porro y Lamine Yamal. Ambos trabajaron de forma diferenciada en una de las prácticas, aunque posteriormente se reincorporaron al grupo. Luis de la Fuente aseguró que el joven atacante se encuentra en condiciones para disputar la final. ”Recibió un golpe, pero está en perfectas condiciones físicas”, explicó el seleccionador español.

POSIBLES ALINEACIONES Si no surgen contratiempos de última hora, España podría presentar una alineación similar a la utilizada en sus recientes victorias. El once probable incluye a Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. TRANSMISIÓN DEL DUELO DEFINITIVO La gran final entre España y Argentina se jugará este domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible por Azteca 7, Canal 5 y TUDN, mientras que en plataformas digitales podrá seguirse a través de ViX Premium y la aplicación y sitio web de Azteca Deportes. Con dos campeones del mundo frente a frente, el torneo más grande del futbol conocerá a su nuevo monarca en un escenario que promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.