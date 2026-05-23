¿Dónde ver Pumas vs Cruz Azul? Hora y transmisión de la final del Clausura 2026

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    ¿Dónde ver Pumas vs Cruz Azul? Hora y transmisión de la final del Clausura 2026
    El Estadio Olímpico Universitario será sede de la vuelta de la final de Liga MX. FOTO: MEXSPORT
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Pumas y Cruz Azul definirán este domingo al campeón del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, luego de empatar sin goles en el partido de ida

La Liga MX conocerá a su nuevo campeón este domingo cuando Pumas UNAM reciba a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario para disputar la vuelta de la final del Clausura 2026. Después de un empate sin goles en el primer capítulo de la serie, ambos equipos llegan a Ciudad Universitaria con la obligación de marcar diferencia en un duelo que definirá al monarca del futbol mexicano.

El encuentro se jugará este 24 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de TUDN, Canal 5, ViX Premium y Azteca 7. La expectativa creció tras un partido de ida donde Cruz Azul tuvo mayor posesión y presencia ofensiva, aunque no logró superar al guardameta Keylor Navas ni a la defensa universitaria.

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El equipo dirigido por Efraín Juárez buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para romper una sequía de 15 años sin título de liga. Pumas apostó en la ida por un planteamiento ordenado, cerrando espacios y resistiendo la presión cementera para mantener la serie abierta rumbo al duelo definitivo en CU.

Por su parte, el conjunto encabezado por Joel Huiqui intentará conquistar la décima estrella para Cruz Azul. La Máquina dejó escapar la oportunidad de tomar ventaja en Ciudad de los Deportes, pese a generar las ocasiones más claras y dominar amplios lapsos del encuentro. El cuadro celeste volvió a mostrar intensidad en la presión y circulación constante del balón, aunque la falta de contundencia evitó que reflejara ese dominio en el marcador.

La ida también estuvo marcada por decisiones arbitrales revisadas en el VAR. Una de las jugadas más comentadas ocurrió tras un contacto entre Rubén Duarte y José Paradela que provocó reclamos de expulsión por parte de Cruz Azul. Más adelante, el silbante marcó un penal sobre Charly Rodríguez, pero la jugada fue invalidada después de revisar un fuera de lugar previo.

Ahora, con el campeonato en juego, el margen de error desaparece. Pumas intentará imponer condiciones en una cancha donde suele hacerse fuerte, mientras Cruz Azul buscará confirmar el funcionamiento colectivo que mostró durante buena parte del torneo.

El Olímpico Universitario volverá a recibir una final de Liga MX con dos equipos que llegan desde caminos distintos, pero con el mismo objetivo: cerrar el Clausura 2026 levantando el trofeo del futbol mexicano.

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Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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