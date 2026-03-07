Dos futbolistas de Saltillo se integran a Fuerzas Básicas de Tigres Sub-10

Dos jóvenes futbolistas originarios de Saltillo fueron incorporados recientemente a las Fuerzas Básicas del Club Tigres en la categoría Sub-10, luego de un proceso de seguimiento y participación en diferentes competencias formativas. Se trata de Sebastián Flores Narváez, quien porta el número 22, y Fernando Ponce Cavazos, con el dorsal 21.

Ambos jugadores han estado viajando de manera constante a Monterrey durante los últimos dos meses para cumplir con entrenamientos y visorias dentro de la estructura formativa del club. En este periodo han acudido tres veces por semana a las instalaciones donde se desarrolla el programa de preparación de los equipos infantiles.

Tras completar esta etapa inicial, los futbolistas saltillenses debutaron recientemente con el conjunto felino dentro de la Liga Nacional Élite, torneo en el que participaron como parte del equipo representativo conocido como los “Incomparables”. En su primer compromiso con la escuadra lograron una victoria, lo que marcó su presentación oficial con el club en competencia.

La trayectoria deportiva de Flores Narváez y Ponce Cavazos se ha construido a partir de su participación en distintos torneos infantiles en el norte del país. Entre sus resultados más destacados se encuentra el subcampeonato nacional obtenido en 2025 con la Selección de Coahuila, así como el campeonato estatal conseguido en 2026.