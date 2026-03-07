Dos futbolistas de Saltillo se integran a Fuerzas Básicas de Tigres Sub-10
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Sebastián Flores Narváez y Fernando Ponce Cavazos fueron seleccionados para integrarse a tras dos meses de entrenamientos y viajes constantes a Monterrey
Dos jóvenes futbolistas originarios de Saltillo fueron incorporados recientemente a las Fuerzas Básicas del Club Tigres en la categoría Sub-10, luego de un proceso de seguimiento y participación en diferentes competencias formativas. Se trata de Sebastián Flores Narváez, quien porta el número 22, y Fernando Ponce Cavazos, con el dorsal 21.
Ambos jugadores han estado viajando de manera constante a Monterrey durante los últimos dos meses para cumplir con entrenamientos y visorias dentro de la estructura formativa del club. En este periodo han acudido tres veces por semana a las instalaciones donde se desarrolla el programa de preparación de los equipos infantiles.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuilense Fer Noé busca beca en try out de Anáhuac México
Tras completar esta etapa inicial, los futbolistas saltillenses debutaron recientemente con el conjunto felino dentro de la Liga Nacional Élite, torneo en el que participaron como parte del equipo representativo conocido como los “Incomparables”. En su primer compromiso con la escuadra lograron una victoria, lo que marcó su presentación oficial con el club en competencia.
La trayectoria deportiva de Flores Narváez y Ponce Cavazos se ha construido a partir de su participación en distintos torneos infantiles en el norte del país. Entre sus resultados más destacados se encuentra el subcampeonato nacional obtenido en 2025 con la Selección de Coahuila, así como el campeonato estatal conseguido en 2026.
Además, ambos jugadores han logrado títulos en certámenes organizados en la región metropolitana de Monterrey. En 2025 se proclamaron campeones de la Copa Tigres y de la Monterrey Élite Cup. Ese mismo año también alcanzaron el subcampeonato en la Liga J-5 San Pedro.
Los antecedentes competitivos también incluyen el campeonato de la Youth Cup de Monterrey en 2024 y el título de la Liga J-5 San Pedro en ese mismo año, torneos que forman parte del calendario de ligas infantiles donde participan equipos de distintos estados.
Dentro del proceso de formación de los futbolistas ha sido clave el acompañamiento del profesor Rubén García, quien ha trabajado con ambos jugadores durante aproximadamente dos años. García se desempeña como visor del club Atlas en la zona norte del país y ha estado involucrado en la preparación y seguimiento del desarrollo deportivo de los jóvenes.
El entrenador ha apoyado su preparación técnica y su participación en torneos que les permitieran competir a mayor nivel y mostrarse ante visores y clubes formativos.
Con su reciente incorporación a las Fuerzas Básicas de Tigres Sub-10, los jugadores continuarán con entrenamientos y actividad competitiva dentro de la estructura del club regiomontano, en una etapa enfocada en el desarrollo formativo y el seguimiento de talento en categorías infantiles.
Con información de Triunfo Deportivo Saltillo