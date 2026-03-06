Clásicos Atlas vs Chivas y Tigres vs Rayados encenderán la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Fecha 10 del Clausura 2026 tendrá un sábado de máxima rivalidad con el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas y el Clásico Regio entre Tigres y Rayados
La Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un sábado cargado de rivalidad, con dos de los partidos más emblemáticos del futbol mexicano: el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas y el Clásico Regio entre Tigres y Rayados de Monterrey, encuentros que suelen marcar el rumbo de la temporada por su impacto en la tabla y en el orgullo regional.
Atlas vs Chivas: un Clásico Tapatío con ambos en zona alta
El primer gran duelo del sábado será el Atlas vs Guadalajara, que se disputará en el Estadio Jalisco a las 7 de la noche y podrá verse por TUDN y ViX Premium.
El enfrentamiento llega con ambos equipos bien posicionados en el torneo. Chivas marcha tercero con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas, mientras que Atlas es sexto con 16 unidades, luego de cinco triunfos, un empate y tres derrotas.
TE PUEDE INTERESAR: Cuba y Venezuela debutan con triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
Los rojinegros llegan motivados tras vencer 2-1 a Tijuana en la jornada anterior, resultado que los mantuvo en puestos de liguilla.
Por su parte, el Rebaño Sagrado viene de una derrota 2-0 ante Toluca, aunque previamente había encadenado buenos resultados, incluido un triunfo sobre el América.
En cuanto al historial reciente, la rivalidad ha sido muy equilibrada: en los últimos cinco enfrentamientos cada equipo ha ganado dos partidos y han empatado uno.
El antecedente más cercano en Liga MX fue el 4-1 de Chivas sobre Atlas en el Apertura 2025, lo que añade un ingrediente extra de revancha para los rojinegros.
Tigres vs Rayados: el Volcán recibe una nueva edición del Clásico Regio
Horas más tarde, el foco se trasladará a Nuevo León con el Clásico Regio entre Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey, programado para las 9 de la noche en el Estadio Universitario.
El partido podrá seguirse por Azteca 7 y TUDN, además de la plataforma ViX.
Rayados llega con impulso tras su victoria reciente sobre Querétaro, resultado que le permitió recuperar confianza en el torneo.
En contraste, Tigres encara el clásico con presión luego de una derrota ante Puebla en la jornada pasada, por lo que necesita sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
Históricamente, la rivalidad regiomontana ha sido una de las más intensas del futbol mexicano. En 128 clásicos oficiales, Tigres ha ganado 47, Monterrey 42 y han empatado 39, reflejo del equilibrio entre ambos clubes.
TE PUEDE INTERESAR: Jugadores de España presionan para no disputar la Finalissima contra Argentina en Qatar por conflicto en Medio Oriente
Un sábado de clásicos en la Liga MX
La décima jornada del Clausura 2026 tendrá así un sábado especial para los aficionados, con dos de las rivalidades más grandes del futbol mexicano disputándose el mismo día.
El Clásico Tapatío abrirá la jornada sabatina con dos equipos en zona de liguilla, mientras que el Clásico Regio cerrará la noche con un duelo que siempre trasciende la tabla y se juega también por orgullo.
Ambos partidos prometen intensidad, estadios llenos y posibles movimientos importantes en la clasificación del torneo.