Clásicos Atlas vs Chivas y Tigres vs Rayados encenderán la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un sábado cargado de rivalidad, con dos de los partidos más emblemáticos del futbol mexicano: el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas y el Clásico Regio entre Tigres y Rayados de Monterrey, encuentros que suelen marcar el rumbo de la temporada por su impacto en la tabla y en el orgullo regional.

Atlas vs Chivas: un Clásico Tapatío con ambos en zona alta

El primer gran duelo del sábado será el Atlas vs Guadalajara, que se disputará en el Estadio Jalisco a las 7 de la noche y podrá verse por TUDN y ViX Premium.

El enfrentamiento llega con ambos equipos bien posicionados en el torneo. Chivas marcha tercero con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas, mientras que Atlas es sexto con 16 unidades, luego de cinco triunfos, un empate y tres derrotas.

Los rojinegros llegan motivados tras vencer 2-1 a Tijuana en la jornada anterior, resultado que los mantuvo en puestos de liguilla.

Por su parte, el Rebaño Sagrado viene de una derrota 2-0 ante Toluca, aunque previamente había encadenado buenos resultados, incluido un triunfo sobre el América.

En cuanto al historial reciente, la rivalidad ha sido muy equilibrada: en los últimos cinco enfrentamientos cada equipo ha ganado dos partidos y han empatado uno.

El antecedente más cercano en Liga MX fue el 4-1 de Chivas sobre Atlas en el Apertura 2025, lo que añade un ingrediente extra de revancha para los rojinegros.